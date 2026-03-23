"Какая мы элита?!" В России "внезапно" прозрели "герои СВО", над которыми издеваются командиры и вытирает ноги власть: заявили даже на Путина

В социальных сетях, мессенджерах сейчас просто лавина сообщений военнослужащих российских оккупационных войск. Они (и их близкие) рассказывают о том, что на самом деле происходит во "второй армии мира", как режим создает "героев" лишь для телевизора, а также об унижениях – как, на службе, так и в тылу. И даже (неслыханное дело) начали называть Путина "мошенником на доверии".

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Скрыть преступления или "просто" развлечься

Одно из самых распространенных преступлений в рядах РОВ – издевательства командиров (или с их подачи) над солдатами. И речь не о словесных оскорблениях, на это никто не обращает внимание, а об избиениях и пытках. Фактов – множество.

Например, военнослужащий 242-го мотострелкового полка, размазывая слезы сообщил, что на протяжении недели подвергался избиениям. Помимо этого, ему прострелили ногу. Он назвал причастных к этому оккупантов с позывными "Астэк", "Гасан" и "Ангел".

Причиной такого "пристального внимания" к нему стало то, что он сообщил об их причастности к гибели других военнослужащих: "У меня на них информация в моем телефоне, которую они изъяли у меня. Они заставили голосовое записать, что типа я их, ну, на них наклеветал. Я говорю, я не наклеветал, я говорю: вы убили пацанов".

Шла ли речь об "обнулении" – неизвестно, но и это давно уже обычное дело в армии России. Убивают своих же: тех, кто отказывается идти на штурм, или же, например, не хочет платить дань командирам.

Отдельная категория – так называемые "гладиаторские бои". В войсках оккупантов это стало одним из любимых развлечений командиров.

Уже было много видео, на которых командиры, унижая и оскорбляя своих подчиненных, приказывают им "за косяки" на кулаках выяснять, кто пойдет в наряд. Заставляют также драться насмерть за право выйти живым из ямы, куда поместили, например, за отказ воевать.

Хотели больших денег – получили бумеранг

В российской армии стало обычной практикой отправлять солдат на штурмы, даже если ты получил ранение и фактически стал инвалидом. При этом, используют схему: несмотря на медицинские документы, заносят в ряды самовольно оставивших часть (место службы). Это сразу автоматическое объявление в розыск – не спрячешься, а также быстрая отправка на фронт. Интересно, что зачастую так происходит с контрактниками, добровольно отправившимися убивать украинцев. Хотели больших денег – получили бумеранг.

Такое, например, случилось с военным преступником Денисом Доменко из Ростовской области РФ. Он подписал контракт в феврале 2025 года, а в августе получил множественные осколочные ранения. Ему удалось выжить, но в результате операций он лишился части костей черепа, а осколки в голове остались до сих пор.

Несмотря на это, в ноябре его объявили в СОЧ – хотя у него был отпуск и категория пригодности "В" с красной печатью. К сестре в Ростов приезжала розыскная группа.

5 марта военный следственный отдел потребовал срочно направить Доменко на ВВК, но 13 марта его забрали из резерва и отправили в Авдеевку. Сказав с издевкой – мол, там и пройдешь. А 15 марта уже отправили на передовую.

Часто о последствиях попытки "добиться справедливости" в социальных сетях рассказывают матери и жены оккупантов.

Очень интересная и показательная история Максима Худякова (служит в 239-м танковом полку). Его супруга записала видео и поделилась "ужасами". В мае 2024 года он получил ранение, после чего в июле перенес сложную операцию по извлечению осколка из-под сердца и проходил реабилитацию. А в ноябре того же года его вновь отправили в зону боевых действий в Украине, где он получил второе ранение. После военно-врачебной комиссии ему дали отпуск по состоянию здоровья, все документы были отправлены в часть.

В сентябре 2025 года при выходе из больницы он был задержан сотрудниками военной полиции. Причем, по-жесткому: досталось и ему, и его жене. И все это в присутствии их ребенка-инвалида (но кто обращает внимание на такую мелочь?)

После предоставления документов в военно-следственный комитет, статус СОЧ с оккупанта был снят. Но в военном госпитале ему установили... категорию пригодности "А", несмотря на перенесенные операции и продолжающееся лечение. Отметим, что это высшая степень пригодности к военной службе в РФ, которая означает отсутствие серьезных проблем со здоровьем. Обладатели категории "А" могут служить в любых войсках, включая ВДВ, спецназ, морскую пехоту и т.д.

В январе 2026 года Худякову сделали очередную операцию, а во время обследования были установлены травмы, возникшие в результате избиения военной полицией. Несмотря на заявления жены оккупанта о "беспределе", следственный комитет прислал отписку: мол, никто никого не избивал.

А сейчас семье оккупанта стали поступать угрозы со стороны командира роты, в часности, о применении физической силы, а также требования явки в часть. Вместе с ребенком-инвалидом они сидят дома и никуда не выходят – боятся.

Теперь супруга военного преступника… умоляет предать ситуацию огласке и обращается в различные инстанции с просьбой обеспечить безопасность ее семьи.

Иначе, как законом кармы это и не назовешь.

"Элитные нищеброды, б**дь"

В российском сегменте Telegram молниеносно разлетелось видео "ветерана СВО" Александра Лунина. Он записал эмоциональное видеообращение после поступления социальной выплаты в размере 4 838 рублей (по среднему банковскому курсу – это до 1 500 грн).

Убийца жалуется, что размер полученной помощи за потерянное здоровье вызывает особое возмущение на фоне официальной риторики о том, что "участники СВО являются элитой общества".

При этом, российские чиновники получают значительно большую материальную поддержку от государства, в отличии от вернувшихся с передовой "освободителей". "А чиновники зарабатыват по 500 (тысяч) на**й! Кто из нас элита?!" – возмущенно взывает оккупант.

Лунин также рассказал, чем для него обернулась война и полученные ранения: "У меня глаза на**й вразбег, один глаз косит. На башке скальпа нету, контузий просто до х*я. Понимаете, здоровье я там свое отдал, психику свою отдал!!!"

Еще один доведенный до ручки "герой СВО" Максим Шумар и вовсе обратился в военную прокуратуру: он обвиняет Владимира Путина в обмане военнослужащих РОВ путем изменения законов "задним числом": "Я официально заявляю: Путин – мошенник на доверии. Его указы стоят меньше бумаги, на которой они напечатаны!"

Причиной для таких обвинений стала ситуация с выплатами компенсаций, пенсий за выслугу лет. По словам оккупанта, установленный порядок поменяли в июне 2024 года, лишив многих раненых обещанных денег: "В 2023 году вы говорили: подписывайте контракты, мы будем платить. А потом выходит указ, который перечеркивает права тех, кто уже пролил кровь. Вы заманили людей обещаниями, а потом их кинули?"

Он также возмущен тем, что на фоне проблем "ветеранов" власть охотнее помогает мигрантам, чем своим гражданам: "При этом мы платим пенсии в Таджикистан, а русский мужик с ранением этой власти больше не нужен".

Он также заявил, что режим создает "героев" только для телевизора, а "реальных людей с их проблемами и потребностями игнорирует".

Удивительно, что военный преступник осознал это только сейчас. Ведь к потерявшим здоровье на войне российским захватчикам давно относятся как к отработанному материалу.

Тем временем, власти покусились и на "святое". Например, в Иркутской области решили резко сократить гробовые и выплаты за ранения.

Семье ликвидированного на войне в Украине оккупанта из областного бюджета будут выплачивать 500 тысяч рублей (эквивалент 150 тыс. грн), вместо 1,4 миллиона (420 тыс. грн). Региональную же выплату за ранение сократят с 300-600 тысяч (90-180 тыс. грн) до 60-120 тыс. руб (18-36 тыс. грн).

Местные власти объяснили, что "решение принято не спонтанно, но продиктовано необходимостью сбалансировать бюджет в условиях ограниченных финансовых возможностей".

То есть, погибших оккупантов настолько много, что бюджет трещит по швам. И скоро подобные решения планируют принять в других регионах РФ.

Все идет по плану?