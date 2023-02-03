Какая разница между бронированием и отсрочкой при мобилизации в Украине и что нужно знать: подробное разъяснение

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. В этой связи многих людей интересует вопрос: в чем разница между бронированием и отсрочкой от мобилизации?

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Ответ на этот вопрос в комментарии "24 канала" дал юрист Владислав Юрчак. Он отметил, что забронированные военнообязанные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Отсрочку от призыва во время мобилизации могут получить определенные категории мужчин – они четко описаны в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там, в частности, речь идет о людях с инвалидностью, многодетных родителях, близких родственниках людей с инвалидностью и т. д. Таких людей без их согласия мобилизовать не могут.

Одной из категорий военнообязанных, имеющих право на отсрочку согласно этой статьи закона, есть забронированные работники. Они также не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации и военного положения.

Бронировать работников могут органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

"Важным признаком бронирования является его срочный характер. В частности, срок бронирования конкретных военнообязанных определяется решением Минэкономики, однако для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, не может превышать срок проведения мобилизации, а для остальных военнообязанных – не может превышать 6 месяцев", – объяснил Владислав Юрчак.

Таким образом, на 6 месяцев могут быть забронированы работники оборонных предприятий, предприятий в области критической инфраструктуры, а также выполняющих мобилизационные задачи, тогда как работники органов государственной власти и местного самоуправления могут быть забронированы до окончания мобилизации.

При этом, по словам юриста, шестимесячный срок может быть продлен неограниченное количество раз, пока предприятие будет отвечать установленным критериям.

Что такое мобилизация

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения армии новыми военнослужащими, который проводится одновременно на всей территории Украины. Подлежат мобилизации все граждане от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв осуществляется путём вручения повесток.

Кто не подлежит мобилизации

Не подпадают под призыв при мобилизации следующие категории граждан Украины:

- граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях;

- граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья или возрасту;

- граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;

- мужчины и женщины, являющиеся родителями и занимающиеся воспитанием детей;

- многодетные мужчины и женщины (на воспитании которых находятся трое и более несовершеннолетних детей);

- отцы-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка;

- мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка;

- родители, на воспитании которых: несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А; несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы; совершеннолетний (18-23 года) ребенок с инвалидностью I или II группы;

- женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;

- женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящую военную службу;

- получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.

Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву. В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, работниках правоохранительных структур (поскольку они уже привлечены к обороне страны), а также антикоррупционных органов.

Вместе с тем в январе 2023 года участились случаи, когда украинцам начали на улице силой и с бранью вручать повестки в военкомат. Снятые очевидцами в разных уголках страны видео начали появляться в сети.

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