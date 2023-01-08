Мобилизация в Украине: что делать забронированному работнику, получившему повестку

Верховная Рада Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского продлила действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

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Что делать забронированному работнику, все-таки получившему повестку, рассказал юрист Дмитрий Дончак. Он объяснил, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вынуждены прибегать к таким действиям, так как забронированные работники добровольно не выполняют возложенные на них законом обязанности.

"Несмотря на наличие документов, подтверждающих бронирование, такое лицо все равно является военнообязанным, а потому должно выполнять все требования законодательства, в частности ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". То есть оно должно своевременно сообщать в ТЦК обо всех изменениях в своей жизни: изменение адреса проживания, изменение семейного положения, рождение ребенка, периодическая проверка состояния здоровья относительно пригодности к военной службе и т. д. Так как почти никто этого не делает, то работники ТЦК вынуждены прибегать к таким крайним мерам, как раздача повесток. В том числе – на улице", – объяснил юрист.

При попытке вручить повестку, забронированное лицо имеете полное право либо получить его и расписаться в получении, либо отказаться от подписи в получении повестки. Но, по словам юриста, отказ от подписи абсолютно ничего не даст, ведь в таком случае будут найдены два свидетеля, которые подпишут акт об отказе от подписи, и таким образом обойдутся без подписи, в то время как с юридической точки зрения повестка будет считаться врученной должным образом, и за невыполнение требований повестки военнообязанный будет привлечен к ответственности.

Юрист напомнил, что существует несколько видов повесток, и в первую очередь вручают повестку-вызов для уточнения учетных данных.

"Нужно обязательно прийти по этой повестке и при этом взять с собой оригиналы подтверждающих бронирование документов. После уточнения всех учетных данных с большой долей вероятности такому лицу будет выдана повестка-вызов на медкомиссию (ВЛК) – для проверки состояния пригодности к службе", – советует Дмитрий Дончак.

Он обращает внимание, что это также абсолютно законно даже при наличии бронирования или других оснований, которые предоставляют отсрочку от мобилизации.

"После прохождения медкомиссии, учитывая наличие бронирования, вас отпустят. Если бы не было бронирования, то теоретически после ВЛК могут выдать повестку на отправку. Но это вовсе не означает, что военнообязанным, не имеющим оснований для отсрочки, обязательно вручают повестку на отправку", – подчеркнул юрист.

Также он разъяснил, что при попытке вручить повестку забронированный работник может показать представителям ТЦК свои документы бронирования, но это не значит, что после этого его сразу же отпустят, потому что документы о броне нужно будет показывать уже в военкомате.

Таким образом, при попытке вручить повестку правильным является следующий алгоритм действий:

- взять повестку;

- расписаться в ее получении;

- прийти в ТЦК во время, указанное в повестке (с собой взять паспорт, свой военно-учетный документ, и выписку из приказа о бронировании);

- при необходимости – пройти медкомиссию.

Что такое мобилизация

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения армии новыми военнослужащими, который проводится одновременно на всей территории Украины. Подлежат мобилизации все граждане от 18 до 60 лет, способные выполнять воинскую обязанность. Призыв осуществляется путём вручения повесток.

Как и где вручаются повестки

Повестку могут вручить лично в руки или по месту жительства или работы. За повестку могут расписаться близкие родственники – родители или жена. Также повестку могут оставить в дверях или бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка не будет считаться врученной.

За неявку в военкомат по повестке военнообязанный может быть привлечен как к административной (ст. 210 КУоАП), так и уголовной (статья 335 УК) ответственности.

Законом не указано, где именно могут вручать повестку. Поэтому ее можно получить где угодно – на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах и т. д. В то же время для того, чтобы вручить повестку, сначала нужно установить личность человека, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и предоставлять для проверки уполномоченному лицу. Повестка выписывается на основании документа, удостоверяющего личность.

Повестки вправе вручать: сотрудники военкомата; работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления; должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки; работодатели; руководители учебных заведений; сотрудники полиции.

Напомним, что 16 ноября в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 19 февраля 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Обычно в первую очередь в армию забирают тех, у кого есть опыт в военном деле.

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