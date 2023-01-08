Какая сейчас ситуация на Кинбурнской косе: Гуменюк рассказала об ожесточенных боях

Силы обороны Украины продолжают освобождать территорию от врага. Сейчас ожесточенные бои ведутся и на юге, в частности, вокруг Кинбурнской косы Николаевской области.

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Однако ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над островами. О ситуации в этом секторе рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, ситуация сложная. В частности, потому, что погода не способствует легкому завершению операции по освобождению Кинбурнской косы.

Ныне там сохраняется присутствие российских войск. Кроме того, оккупанты не прекращают атаковать противоположный берег. Боевая работа продолжается и на островах.

"И контроля абсолютно нет еще ни у одной из сторон. Это и сейчас линия разграничения, линия фронта. Там, где идут бои", – пояснила Гуменюк.

В то же время она отметила, что украинские воины продолжают работу по уничтожению боевых мощностей врага. Речь идет об их ликвидации в тыловых районах.

"Справедливости ради следует понимать, что понятие тыла и глубокого тыла уже отсутствует. Практически по всему левому берегу ведется боевая работа. Поэтому оккупанты отнюдь не чувствуют себя в безопасности", – заявила Гуменюк.

Ранее она подчеркнула, что подразделения ВС РФ имеют серьезные повреждения мест базирования на южном направлении. Поэтому они пытаются отодвинуться как можно дальше от фронта, в частности, это касается и тех оккупантов, которые засели в Крыму и под звуки "бавовны" начали активно укреплять свою оборону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети заговорили о якобы деоккупации острова Большой Потемкинский в Херсонской области. Однако Гуменюк отметила, что говорить об освобождении воинами ВСУ острова еще рано, но поднятие там украинского флага уже стала сигналом для врага.

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