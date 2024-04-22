Какие данные должны быть указаны в повестке согласно новому закону: разъяснение

После принятия нового законопроекта о мобилизации №10449 военнообязанным гражданам следует готовится к ряду изменений. В документе прописаны, в том числе, новые правила вручения повесток представителями территориальных центров комплектования.

Теперь процесс проверки документов и вручение повестки обязательно должен фиксироваться на фото и видео. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

В законе много внимания уделили процессу вручения повесток представителями ТЦК и СП. Это было сделано для того, чтобы оповещение военнообязанных граждан стало более четкой и прозрачной процедурой.

В частности, в законе зафиксировано право граждан Украины требовать от работников территориальных центров комплектования предоставить свои документы. Также процесс проверки документов и вручение повестки должен фиксироваться на фото и видео. Однако это требование вступит в силу только через три месяца после подписания закона, ведь представителей ТЦК и СП необходимо обеспечить соответствующим оборудованием.

В самой повестке обязательно должны быть указаны цель вызова в военкомат, место, день и время, когда военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП. Народные избранники уверены, что все эти правила, связанные с вручение повесток, должны уменьшить количество жалоб и конфликтов граждан с работниками ТЦК и СП.

Напомним, в Украине власти будут стимулировать мужчин идти на фронт, путем введения новых наказаний за уклонение от мобилизации. Кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

Ранее сообщалось, что закон о мобилизации №10449, подписанный президентом, вступит в силу 18 мая 2024 года. Согласно ему, все, кто подлежит мобилизации, должны носить военно-учетные документы и предоставлять их по требованию.

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