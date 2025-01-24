Какие дроны сегодня используют российские оккупанты, воюя с Украиной: обзор возможностей и чего ожидать

В 2024 году российские оккупационные войска применили около 100 тысяч fpv-дронов в зоне боевых действий. Это абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Помимо этого, на вооружении врага имеется довольно обширный арсенал подобных средств поражения.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Украина с 2022 года была лидером в вопросах оптимального и креативного применения fpv-дронов. В то время как Силы обороны Украины начинали применять их в качестве ударного средства (в первую очередь как эрзац-бомбардировщик для сбросов боеприпасов и добивания техники), российские оккупационные войска преимущественно ориентировались на разведывательные возможности. Когда СОУ перешли на маневренные версии fpv-дронов-камикадзе, РОВ только стали применять дроны для сбросов.

Тем не менее были категории, в которых российские оккупанты опережали наших защитников с 2022 года. Это разведывательные дроны типа "Орлан-10", ZALA, "Картограф" и прочие.

Тогда же РОВ стали получать первые иранские дроны-камикадзе Shahed-136 и поначалу применяли их по линии боестолкновения в зоне боевых действий. Однако потом, убедившись в их низкой эффективности при плотно насыщенной средствами ведения огня площади, переориентировали их на тыловую зону.

Но некоторое время все же в зоне БД решали проблему нехватки воздушных ударных средств посредством барражирующих боеприпасов "Ланцет".

ББ "Ланцет"

Барражирующий боеприпас "Ланцет" (который часто ошибочно называют дроном) ранней модификации был весьма посредственным средством поражения. У него была слабая боевая часть, не представляющая угрозы для средне- и тем более тяжелобронированной техники. Но вот модификация "Ланцет-3" уже стала серьезной угрозой из-за размещения более мощной боевой части кумулятивного типа и планомерного, поступательного увеличения такой характеристики, как дальность полета – вплоть до 70 км.

ББ "Ланцет" сразу получил популярность в российских СМИ, ему приписывались невероятные свойства, и позиционировался он как некое не имеющее аналогов в мире чудо-оружие. Но фактически он имел (даже в самой последней модификации) целый ряд недостатков.

Во-первых, ему в любом случае необходим был для сопровождения и донаведения БПЛА-разведчик/наводчик. То есть практически всегда успешное поражение цели ББ "Ланцет" обеспечивалось еще одним дроном.

Во-вторых, недостатком барражирующего боеприпаса была его стоимость, превышающая 30 тысяч долларов, что сопоставимо со стоимостью Shahed-136 первых партий.

В-третьих, производство "Ланцетов" критически зависело от поставок западных элементов, и в среднем сборочная линия не превышала 300 ББ в месяц. В то время как ряд неких экспертов, особенно российских говорящих голов, громогласно пугали всех производственными мощностями по 10 и даже 30 тысяч "Ланцетов" в месяц, в реальности они были в десятки раз более скромными.

Но ББ "Ланцет" был промежуточным этапом перед тем, как РОВ наладили серийное производство, а также закупку куда более дешевых, но не менее эффективных изделий.

Кустарные дроны

Российский военно-промышленный комплекс, не вытягивающий производство дорогих и имеющих в своей комплектации большое количество иностранных элементов дронов, стал поступательно переориентироваться на выпуск очень дешевых экземпляров, а также массовую закупку китайской продукции – тех же fpv-дронов.

В максимально сжатые сроки Россия наладила поставки как запчастей, так и готовой продукции из Китая. И если в январе 2024 года РОВ применили против украинской армии по линии боестолкновений около 4500 fpv-дронов, то в декабре это уже было 11 350, а в октябре и вовсе был установлен рекорд – более 13 тысяч!

При этом именно войска страны-агрессора стали инноваторами, как бы это обидно ни звучало, в решении проблемы устойчивости дешевого fpv-дрона против РЭБ – применения оптоволокна.

Первое применение дрона на оптоволокне под названием "Князь Вандал Новгородский" (КВН) было зафиксировано в августе 2024 года в Курской области РФ. Эти дроны имели меньшую маневренность и скорость полета, нежели обычный fpv-дрон, но обладали абсолютной устойчивостью перед РЭБ.

В Украине схожую концепцию на оптоволокне стали более-менее активно применять в декабре 2024 года.

Параллельно с дронами какого-никакого, но все же заводского производства, РОВ массово собирают кустарные, самолетного типа поделки уровня школьного авиакружка, которые тем не менее демонстрируют свою эффективность.

Среди таковых следует отметить получающую популярность модель "Молния". Это самолетного типа дрон, собранный из дешевых элементов, первоначально имел довольно посредственный радиус действия и применялся в основном по переднему краю линии боестолкновения.

На сегодняшний день этот дрон в последней своей версии "Молния-2" обладает дальностью полета до 50 километров и более, а также имеет возможность нести боевую часть, роль которой выполняет не классический кумулятивный заряд КЗ-6, а противотанковая мина ТМ-62 либо ПТМ.

Также этот дрон имеет режим полета на электроходе, что делает его сложнофиксируемым.

Это дешевое и крайне примитивное средство по ряду показателей эффективности обошло даже дорогой и затратный в применении ББ "Ланцет". С другой стороны, они подвержены воздействию РЭБ и при обнаружении огневой группой и, соответственно, при минимальных повреждениях теряют аэродинамические свойства.

Самое печальное – так это то, что подобная концепция сверхдешевого дрона самолетного типа существовала и в Украине, причем еще в 2022 году, но спросом не пользовалась. Увы и ах…

Дроны-приманки

Стоит отметить и эту категорию, которая со второй половины 2024 года стала довольно распространенной в применении совместно с Shahed-136, а также как самостоятельное средство отвлечения внимания ПВО.

С августа прошлого года РОВ стали активно применять дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и их аналоги, представляющие собой крайне дешевые изделия, которые лепят из пенопласта с одной простой целью – отвлекать внимание ПВО.

В таких "Герберах" и "Пародиях" оккупанты размещают кустарные "линзы Люнеберга", имитирующие более крупный объект, сопоставимый по размерам с дроном-камикадзе Shahed-136. Именно по этой причине в статистике Воздушных сил ВСУ присутствуют не только дроны-камикадзе, но и эти дроны-приманки, идентифицировать которые в кратчайшие сроки сложно. И когда мы видим, например, что враг применил по Украине 100 Shahed-136, то, условно, около половины, а порой и больше, это дроны-приманки.

К слову сказать, эти изделия чувствительны к подавлению системами РЭБ, а потому большая часть "локационно потерянных" – это именно "Герберы" и "Пародии".

Тем не менее это совершенно не означает, что через какое-то время РОВ не адаптируют к этим дешевым дронам-приманкам малогабаритные боевые части, которые будут представлять собой угрозу.

Выводы

Россия пытается одновременно как удешевить, так и улучшить характеристики средств поражения типа дрон. И стоит признать, что со второй половины 2024 года по ряду направлений враг достиг куда более впечатляющих успехов, нежели в 2022-м и 2023-м, а по ряду показателей даже обошел потенциал украинских производителей.

Возможно, это обусловлено тем, что в России отсутствует такое понятие, как цивилизованная конкуренция, а стоит задача, выполнение которой доминирует над проблемами, потребностями и нормами производства. Это может выглядеть неприемлемым для применения в Украине, но игнорируя возможности ВПК России с ее ультимативными решениями, мы действительно по ряду показателей отстаем и проигрываем как во времени, так и в эффективности.