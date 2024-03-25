Какие инфекционные и эндокринные болезни являются основанием для признания непригодным к службе: разъяснение

В Украине во время мобилизации в ряды ВСУ берут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых военно-врачебная комиссия признала пригодными к службе. Если у человека есть проблемы со здоровьем, к примеру, инфекционного или эндокринного характера, то его могут не мобилизовать.

В зависимости от каждого конкретного случая, основанием могут стать туберкулез, вирусные гепатиты, значительные патологии функций щитовидной железы и т. д. OBOZ.UA рассказывает, с какими инфекционными и эндокринными заболеваниями не берут в армию.

Отметим, что эта информация описана в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Там подробно описаны болезни, состояния и физические недостатки, определяющие степень пригодности к военной службе и службе в военном резерве.

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета или ограниченно пригодными (в некоторых случаях это определяется индивидуально) те, кто имеет некоторые инфекционные и паразитарные болезни, а также эндокринные заболевания, расстройства питания и обмена веществ.

Какие инфекционные и паразитарные заболевания освобождают от мобилизации?

Полностью непригодными к военной службе признаются лица, которым установлен диагноз:

– активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

– активный прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких);

– тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;

– ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.

Выявленные инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и др.), являются основанием для решения ВВК о временной негодности и повторном прохождении медкомиссии после лечения.

В случае выявления других инфекционных и паразитарных болезней, ВВК может признать военнообязанного ограниченно пригодным или отсрочить его мобилизацию для прохождения лечения.

Какие эндокринные заболевания, расстройства питания и обмена веществ освобождают от мобилизации?

Патологии органов эндокринной системы, обменные расстройства и нарушения обмена веществ могут служить основанием для признания непригодности только в случаях со значительным нарушением функций. В более легких состояниях военнообязанного признают ограниченно пригодным.

К таким болезням относятся:

– болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

– сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

– патологии других эндокринных желез;

– истощение вследствие недостаточного питания;

– ожирение;

– функциональная гипербилирубинемия;

– липоматоз и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта в Верховной Раде приняли законопроект о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных к военной службе мужчин. Это понятие отменят, а военнообязанные, подпадавшие под такую категорию, должны будут пройти пересмотр.

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