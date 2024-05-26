Действия российских войск на 25 мая, 23.00:

Российские войска захватили пограничную полосу шириной до 70 км и 10 населённых пунктов. Все эти села находятся у границы, фактически в зоне боевых действий, и там осталось всего несколько десятков жителей.

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Глибина просування максимальна на напрямку села Липці - до 9 км в глибину території України.

У місті Вовчанськ просування до 7 км.

На напрямку села Стариця - до 5 км.

На даний момент ворог закріплюється на захопленій території, продовжує атаки, застосовує свіжі резерви, завдає удари по наших тилах та продовжує володіти тактичною ініціиативою.

Російські війська 25 травня проводили атаки на напрямку Липці та Вовчанськ. Усі атаки відбиті.

Дії украінських військ:

Загроза прориву росіян на усіх напрямках відбита, на північному фронті Харківщини створено стійкий фронт. Усюди, де росіяни продовжують атаки, ворог несе значні втрати

Головнокоманувач ЗСУ О..Сирський призначив новим командувачем ОТУ "Харків" заступника начальника Генштабу, енергійного та компетентного генерала М.Драпатого. Також Сирський швидко перекинув на напрямок кілька боєздатних бригад та батальйонів, причому у першу чергу тих, які мають у своєму складі значну кількість харків'ян. Війська забезпечуються артилерийськими боєприпасами. Створена взаємодія артилерії та піхоти, ситуаційна обізнаність по всьому передньому краю.

Варто відмітити, що українське командування не застосовує на цьому напрямку бригади окремими вводами та ротами, не розпорошує війська, а нарізає бригадам окремі смуги відповідальності (якби це так діяли на усьому фронті). Як тільки бойові порядки стали більш щильними, просування ворога стало таким саме важким як на Донбасі.

Також варто відмітити, що наше командування не кидає війська у швидкі та погано підготовлені атаки, для доповіді про ніби-то вжиті заходи, а в першу чергу думає про ураження противника. Така тактика повністю відповідає обстановці. Так, ми пропустили удар, але не треба поспішати, адже рахунок битви не закритий.

Які подальші плани ворога на даному напрямку?

1. Захопити гряду панівних висот, які контролюють прикордонну смугу та села Липці-Веселе-Тернова-Стариця.

2. Захопити місто Вовчанськ та лісові масиви з панівними висотами навколо.

3. З'єднати два плацдарми від Вовчанську до Липців, взяти під контроль усю прикордонну смугу.

4. Скувати та виснажити наші війська втратами для зниження боєздатності, не допустити перекидання на Донбас - на Часів Яр, Красногорівку, вугдедарский та покровский напрямки.

Чому російським військам вдалось просунутись?

1. Відсутність дозволу країн НАТО на застосування високоточного озброєння по території РФ. Це дозволяє ворогу розгортати війська на території РФ практично без вогневого впливу.

2. Гостра нестача засобів ППО для знищення бомбардувальників та дронів-розвідників над тиловими районами. Ворог діє у повітрі майже без перешкод.

3. Перевага у застосуванні високоточній зброї. Наприклад, на одному з напрямків перед атакою штурмової групи противника по одному з спостережних пунктів бригади НГУ "Хартія" було завдано удар одночасно чотирьма корегованими авіабомбами та одним керованим снарядом 152 мм (атака, тим не менше, була відбита, позиція втримана, удари та бій є на відео).

4. Перевага ворога у кількості дронів деяких типів. Дрони проводять активну розвідку наших тилових районів та бойових порядків на глибину до 50 км. Ворог активно застосовує ударні дрони далекої дії типу Ланцет. Над нашими позиціями на глибину до 4 км застосовується значна кількість дронів-камікадзе та дронів зі скидами.

5. Проблеми з організацією Повітряними силами сповіщення про передачуї ворожими дронами відеосигналу для корегування ударів. Наші наземні сили не встигають зреагувати коли дрони іх вистежують.

6. Ворог змінив тактику дій наземних сил. Росіяни мають перевагу у чисельності піхоти на напрямку. Ворог намагається діяти максимально приховано, атакувати групами до взводу, шукати порожнини у наших бойових порядках. Бронетехніка застосовується епізодично, для підтримки дій піхоти. Атаки піхоти координуються з повітряною розвідкою та супроводжуються ударами авіації, артилерії та дронів. Тобто намагаються віддзеркалити тактику кращої у світі української піхоти зразку 2022-го. Ворог вивчає досвід війни та покращує управління, планування, підготовку, злагодженість та взамодію під час штурмових дій.

7. Недоліки з підготовкою, плануванням та організацією оборони до російського наступу. ДБР порушило справу щодо екс-командувача ОТУ "Харків" генерала Галушкіна, командування 125-ї бригади ТРО, 415-го стрілецького батальйону 23-ї бригади, 172-го батальону 120-ї бригади ТРО за залишення позицій. Але на мою думку, відповідати має набагато більш широке коло більш високих керівників. Що сталось та хто має відповідати буду писати окремо 26 травня, і найближчі дні проведемо After action review по російському наступу, щоб навчатись на цих уроках., І давати оцінку фактам перед тим як висувати звинувачення.

Висновки на даний момент:

1. План ворога захопити прикордонну смугу украінські війська зірвали. Хоча на деяких ділянках наші були змушені відійти там, де це не передбачалось. Харків прикритий надійно. Турбує становище Вовчанська.

2. Утримання існуючої лінії оборони дає нам вигідні позиції для поступового збвльшення втрат російського угруповання.

3. Битва за контроль над прикордонною смугою буде йти активно тривалий час, мінімум до жовтня.