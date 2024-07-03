Какие ТОП-10 качеств нужны комбригу, чтобы реально держать фронт:

Стать лидером для тысяч людей, создать коллектив и постоянно усиливать боеспособность бригады. Иметь ответственность за подчиненных и коллектив, ценить их жизнь выше своей карьеры и амбиций, поддерживать их не только в успехах, но и в ошибках, наказывать исключительно за преступления и ложь.

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3. Визначати чіткі критерії оцінки командирів різних рівнів, справедливо оцінювати досягнення, змінювати людей на посадах або ставити їм завдання відповідно до рівня їх компетенції, пояснювати логіку свої кадрових рішень.

4. Організувати штаб та призначити начальника штабу, які забезпечать безперебійний процес бойового управління без ручного режиму, як на рівні бригади так і на рівні батальйонів.

5. Створити та посилювати взаємодію та гармонію в усіх службових ланках, приданих та суміжних підрозділах, волонтерах, громадських організаціях.

6. Не брехати у доповідях керівництву та нестерпно ставитись до брехні у доповідях підлеглих, за брехню показово карати та знімати з посад.

7. Критично ставитись до власних вчинків та рішень, аналізувати дії бригади в першу чергу починаючи зі своіїх власних проблем та проблем свого штабу, проводити регулярні аналізи після дії в усіх ланках.

8. Шукати та залучати людей у підрозділи, створювати умови у бригаді, щоб більшість підлеглих були не критиками, а рекрутерами та створювали добру славу бригаді.

9. Домовлятись про постачання, вимінювати, вимолювати, купляти за волонтерські кошти озброєння, боєприпаси, дрони, засоби забезпечення для бригади, розвивати своє виробництво боєприпасів, РЕБ, дронів, готувати кадри, планувати застосування дронів та нових видів озброєння.

10. Домовлятись з командуванням за визначення адекватної смуги оборони, щоб мати сили для створення другого ешелону, економити людей та їх сили.

Які ТОП-5 якостей потрібні комбригу, щоб військове командування продовжувало його перебування на посаді:

Не повідомляти про проблеми, не оскаржувати рішень командування, з усім погоджуватись, завжди казати, що "обстановка напружена, але контрольована", "усім забезпечені, питань нема". Доповідати особисто по селектору ОТУ щоденно у 5.00 та о 18.00, не важливо, чи спав ти чи ні, чи йдуть у тебе бої чи ні, які в тебе проблеми та тривоги, головне сидіти годину зранку та годину увечері на спільному селекторі. Не повідомляти реальну обстановку, бо винними роблять тих, хто першим повідомив про негаразди, тому провалюються фланги у сусідів, йдуть втрати, втрачаються вигідні рубежі, але головне не визнавати першим, що у тебе проблеми. Не брати відповідальність за підлеглих людей та за боєздатність бригади – сказали тримати до останнього точку на карті, посилай туди усіх, поки ще значаться у бойовому складі живі та непоранені, незалежно від наявності сил та тактичної обстановки. Бездоганно знати статутні документи для безперервного створення доповідей та звітів, які захищають від службових розслідувань та кримінальних справ, відповідальність має завжди перекладатись на придані сили та суміжні підрозділи, на відмовників з числа підлеглих, знання обстановки та реальні умови бою не мають значення.

Висновок:

Наш фронт тримається, тільки тому, що у нас є командири на усіх рівнях, які попри все відповідають якостям з ТОП-10, і які якимось чином виживають у стосунках з ОТУ та ОСУВ.

Якщо ми хочемо перемагати ворога та справді берегти життя наших воїнів – ми повинні масштабувати досвід успішних бригад, створювати на їх базі дивізії, та підвищувати на керівні посади успішних комбригів, давати їм право визначати кадрову політику.