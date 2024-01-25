Какие заболевания крови и нарушения эндокринной системы являются основанием для признания непригодным к мобилизации: разъяснение

Степень пригодности к мобилизации в Украине устанавливает военно-врачебная комиссия (ВВК) во время медосмотра военнообязанного. Следует знать, что в августе 2023 года Минобороны изменило перечень болезней, являющихся основанием для признания непригодным.

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Согласно приказу ведомства № 490, из общего списка таких недугов был исключен ряд состояний, поэтому некоторые украинцы, ранее считавшиеся непригодными, теперь получают повестки. С какими заболеваниями крови и нарушениями эндокринной системы не берут в армию согласно обновленным правилам, читайте в материале OBOZ.UA.

С какими болезнями крови признают непригодным к мобилизации

Среди перечня состояний, которые являются основанием для признания непригодным к мобилизации в Украине, – следующие болезни крови и кроветворных органов:

– анемия со значительными нарушениями функций, нарушением свертывания крови;

– геморрагические состояния;

– другие болезни крови;

– нарушение с привлечением иммунного механизма.

Какие болезни эндокринной системы являются основанием для освобождения от мобилизации

Основанием для признания непригодным к службе в армии есть следующие болезни эндокринной системы, нарушения питания и метаболизма:

– все болезни щитовидной железы;

– все типы сахарного диабета;

– нарушение других эндокринных желез;

– нарушения обмена веществ, в том числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Кабмин якобы внес в Верховную Раду исправленный законопроект о мобилизации. Однако глава комитета по нацбезопасности Александр Завитневич опроверг такие сообщения и призвал доверять официальным источникам.

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