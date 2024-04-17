Какие заболевания органов дыхания, пищеварения и кровообращения являются основанием для освобождения от мобилизации: полный список

В Украине в результате полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года было объявлено военное положение и общая мобилизация и с тех пор Верховная Рада каждые три месяца продлевает сроки их действия. В феврале было вновь продлено военное положение до 13 мая 2024 года, поэтому в этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в армию.

Однако есть список болезней, которые являются основанием для вынесения решения ВЛК о непригодности и освобождении от мобилизации. В частности, издание OBOZ.UA расскажет подробнее с какими болезнями органов пищеварения, дыхания и кровообращения мужчин не принимают в армию.

Так, перечень освобождающих болезней от мобилизации определен в ст. 23 Закона Украины №3543-XII О мобилизационной подготовке и мобилизации и Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Болезни органов пищеварения

Военнообязанные с серьезными нарушениями функций из-за тяжелых заболеваний ЖКТ не подлежат мобилизации во время военного положения. К таким заболеваниям относятся:

Челюстно-лицевые аномалии (не врожденные), включая аномалии прикуса, существенно нарушающие дыхательные, обонятельные, жевательные, глотательные и речевые функции;

Болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса, такие как эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;

Неинфекционный энтерит и колит, включая болезнь Крона и язвенный колит;

Другие заболевания кишечника и брюшины, такие как непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь;

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

Болезни печени, включая алкогольную болезнь печени, токсическим поражением печени, печеночной недостаточностью, хроническими гепатитами, фиброзом и циррозом;

Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, такие как холецистит, холангит, панкреатит;

Все виды грыж, включая паховые, бедренные, пупочные, грыжи брюшной стенки, диафрагмальные и другие грыжи брюшной полости.

Болезни системы кровообращения

Лица, у которых обнаружены следующие состояния, считаются непригодными к военной службе и исключаются из военного учета:

Сердечная недостаточность II-Б-III стадии;

Гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми изменениями в органах-мишенях;

Цереброваскулярные заболевания с серьезными функциональными нарушениями (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства);

Болезни артерий с существенными нарушениями кровообращения и функций (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение основных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

Болезни периферических сосудов с выраженными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

Приобретенный артериовенозный свищ;

Наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

Болезни вен, лимфатических сосудов и узлов с серьезными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).

Болезни органов дыхания

ВЛК считает лиц непригодными к военной службе и исключает их из военного учета, если у них обнаружены следующие заболевания:

Стенозы гортани;

Парезы и параличи гортани, серьезно нарушающие функции голосообразования и дыхания;

Тяжелая форма спастической дисфонии;

Хронические заболевания нижних дыхательных путей, такие как бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких и бронхоэктатическая болезнь с выраженными нарушениями функции внешнего дыхания;

Болезни легких, вызванные внешними агентами или интерстициальные заболевания легких, такие как пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие, серьезно нарушающие функцию внешнего дыхания;

Хронические гнойные и некротические болезни, заболевания плевры и другие болезни дыхательных органов, такие как абсцессы легких и средостения, пиоторакс, нарушающие функцию внешнего дыхания;

Тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля поставил подпись под проектом закона №10449 о мобилизации в Украине. Документ вступит в силу через месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, перед рассмотрением законопроекта о мобилизации №10449 в Верховной Раде выступил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. Он заявил, что украинская армия держит оборону из последних сил, поэтому призвал депутатов поддержать нормативный акт.

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