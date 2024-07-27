Какое наказание ждет мужчин за границей, которые не обновили данные в ТЦК: объясняет юрист

Военнообязанные украинцы, которые находятся за границей и не обновили свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф, согласно санкции статьи 210 КУоАП – 17 000-25 500 грн.

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Об этом рассказал адвокат ЮФ "GRACERS" Сергей Савинский в комментарии украинским СМИ. Он напомнил, что в соответствии с законодательством, в случае пребывания за границей граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Всю указанную информацию можно сообщить на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанные на официальном сайте ТЦК и СП по месту нахождения на воинском учете. Также данные можно обновить через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

"Если мужчина не встал на военный учет и не обновил свои данные, то его могут привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП, которая предусматривает наложение штрафа в размере 17 000-25 500 грн", – отметил юрист.

Он добавил, что украинские граждане за границей, которым исполнилось 17 лет, также должны встать на военный учет. Это можно сделать через дипломатические учреждения Украины.

В случае неуплаты штрафа лицом и если оно не обжалует постановление о привлечении к ответственности, в отношении его откроют уголовное производство. В таком случае соответствующая сумма в размере наложенного штрафа будет взыскана на средства движимого и недвижимого имущества.

Савинский напомнил: чтобы стать на воинский учет за границей гражданин должен прийти в заграничное дипломатическое учреждение Украины с паспортом гражданина Украины для выезда за границу. Также это можно сделать посредством почтовой связи вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Минобороны рассказали, что посылать электронные повестки мужчинам мобилизационного возраста пока не будут. В настоящее время для этого нет юридических оснований. Повестки могут посылать по почте, а именно заказным письмом.

– С 24 июля 2024 года зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для мужчин с обязательной верификацией через приложение "Резерв+" и подтверждением действительных военно-учетных документов. Подать заявления можно в городах Германии, Польше, Испании, Чехии, Словакии и Италии.

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