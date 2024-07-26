'Люди обновили свои контактные данные': в Минобороны рассказали, планируется ли рассылка электронных повесток

В Минобороны рассказали, что посылать электронные повестки мужчинам мобилизационного возраста пока не будут. Поскольку сейчас для этого нет юридических оснований.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью рассказал NV. Повестки могут посылать по почте, а именно заказным письмом. Такая повестка будет считаться врученной, даже если гражданин от нее отказался или не поставил подпись.

"В настоящее время для этого (электронных повесток, – Ред.) отсутствует нормативно-правовая база. Итак, юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должна быть юридическая основа. Это зависит уже не от нас, не от Министерства", – сообщил спикер.

По его словам, военнообязанные обновили свои учетные данные, где указали свои контактные данные. Соответственно, им по актуальному адресу проживания может прийти повестка по почте. Поэтому потребности в электронных повестках пока нет.

"Люди обновили свои контактные данные – телефоны, адреса. Сейчас согласно нынешней нормативной правовой базе, можно посылать повестки заказным письмом с описанием вложения. Соответственно, это механизм, который будет применяться. Об электронных повестках пока вообще речь не идет", – отметил Лазуткин. .

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины подтвердили, что темпы мобилизации выросли. По состоянию на сегодняшний день острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет. По его словам, нынешние показатели мобилизации значительно отличаются от тех, которые были в конце зимы или начале весны.

Напомним, что в Минобороны пояснили, что выбирают, кого призвать в армию, в зависимости от военно-учетных специальностей, которие имеют военнообязанные, и от запросов на определенное количество таких специалистов военным руководством. Пока большой спрос на операторов БПЛА и специалистов ИТ-сферы, поскольку война становится более высокотехнологичной с широким использованием роботизированных систем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!