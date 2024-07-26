В Минобороны объяснили, как выбирают, кого призвать в армию, и в каких специалистах больше всего нуждается армия

В Минобороны объяснили, что выбирают, кого призвать в армию, в зависимости от военно-учетных специальностей, имеющих военнообязанные, и от запросов на определенное количество таких специалистов военным руководством. Пока большой спрос на операторов БПЛА и специалистов ИТ-сферы, поскольку война становится все более высокотехнологичной с широким использованием роботизированных систем.

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Об этом в интервью украинским СМИ рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Он пояснил, что от многих факторов будет зависеть то, кого призовут на службу из более 4,5 млн. военнообязанных, которые обновили свои данные.

"В первую очередь это будет зависеть от военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством. То есть, эта вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой", – сказал он.

Представитель МОУ добавил, что эти потребности могут изменяться в зависимости от нового оружия, поступающего в Украину, и ситуации на линии фронта.

"Здесь нет четких критериев, которые раз и навсегда установлены. Это будет зависеть от очень многих факторов", – сказал он.

По словам Лазуткина, сейчас велик спрос на операторов БПЛА, "потому что война становится все более высокотехнологичной, очень много применяется роботизированных систем, беспилотных летательных аппаратов".

Также очень нужны специалисты ИТ-сферы по тем же причинам – война становится более современной и технологичной.

В последнее время возросла потребность в тыловых специальностях, таких как повара и делопроизводители. Традиционно велик спрос на водителей, механиков, стрелков и разведчиков.

Спектр потребностей очень разнообразен.

"Как общество у нас разное, так каждый ищет себя в соответствии со своими навыками, желаниями, страхами, готовностью. Например, многие украинцы за время войны прошли курсы тактической медицины, какие-то базовые курсы, овладели какими-то навыками, по крайней мере, элементарными - они более уверенно чувствуют себя. А кто-нибудь наоборот. Мы отталкиваемся от того, что это большая страна, а армия – это, определенным образом, модель страны и всего общества. Абсолютно разные люди из разных социальных слоев, с разным образованием, с разной мотивацией приходят на войну", – добавил спикер Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, за игнорирование или отказ от повестки законом предусмотрена ответственность. За нарушение военного учета составляют акт отказа, который направляется в ТЦК. Это в свою очередь является основанием для вынесения постановления за совершение правонарушения.

Также сообщалось, что Украина ведет переговоры с Молдовой о возвращении домой украинцев 18-60 лет, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь, речь идет о тех, кому Кишинев отказал в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

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