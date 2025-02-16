Какой будет победа для Украины: спецпосланник Трампа Келлог назвал главный фактор

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что то, как будет выглядеть победа в войне, является вопросом для самих украинцев. Однако главным фактором должна стать остановка боевых действий.

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Об этом он сказал во время дискуссий на полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия). Его слова процитировали украинские медиа.

"Как выглядит победа? Я думаю, что вы должны задать себе этот вопрос. Это вопрос для Украины, потому что вы боретесь за свое место", – ответил Келлог на вопрос от журналистов из Украины.

Он подчеркнул, что украинцы воюют мужественно, а жертвы, на которые им пришлось пойти, невероятны. Также отметил, что видел это своими глазами, когда был в Изюме и других городах на востоке Украины.

Вместе с тем представитель США подчеркнул, что первоочередной задачей для установления мира в Украине является прекращение активных боевых действий.

"Сначала нужно остановить кровотечение, а затем лечиться", – провел он аналогию с ранением в бою.

Кроме того, Кит Келлог добавил, что в процессе мирного урегулирования стоит смотреть на дальнюю перспективу. И в этом контексте спецпосланник администрации США вспомнил Конрада Аденауэра, который хотел объединить Германию, но это удалось сделать только спустя некоторое время. Он также напомнил об опыте стран Балтии, которые были захвачены, однако Соединенные Штаты никогда этого не признавали.

Ранее Келлог выразил убеждение, что в войне России против Украины не будет такой победы, как во Второй мировой. А еще заявил, что "конкретный план ее завершения" должен выбрать американский лидер Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ныне спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог находится в Европе и в ближайшее время должен посетить Киев. Он заявил, что на встречах будет ориентироваться на переговоры, состоявшиеся 14 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

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