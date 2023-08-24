Какой ракетой сбили самолет Пригожина: в США выдвинули версию

Представители администрации США считают, что самолет с Евгением Пригожиным и другими руководителями частной военной компании "Вагнер" был поражено ракетой. Ее запустили с территории Российской Федерации.

Видео дня

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые комментировали на условиях анонимности. Эксперты подчеркнули, что это лишь предварительная информация.

Согласно источникам, предоставившим информацию агентству, власти Соединенных Штатов склонны интерпретировать события таким образом, что самолет с высокопоставленными членами частной военной компании "Вагнер" был поражен зенитной ракетой, выпущенной с территории России.

Они подчеркнули, что это предварительные предположения и ситуацию продолжают анализировать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание CNN сообщило, что спутниковые фото самолета Пригожина свидетельствуют о том, что фюзеляж самолета, на борту которого находился лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин , оставался почти целым, когда воздушное судно столкнулось с землей;

– в ISW считают, что Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт разбился в Тверской области РФ 23 августа, и росСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря и заместителя частной военной компании.

– российский диктатор Владимир Путин официально подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кремлевский лидер назвал его талантливым бизнесменом и человеком "тяжелой судьбы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!