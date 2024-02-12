Какова вероятность повторного наступления РФ на Харьков: в ВСУ прояснили ситуацию

В случае повторного наступления российских оккупантов на Харьков у них нет шансов для реализации своих захватнических планов – украинские подразделения укрепляют оборонные рубежи неподалеку от города и устанавливают фортификационные сооружения. В то же время, в Вооруженных силах сообщают, что Россия не формирует мощную группировку для наступления на Харьков.

Об этом рассказал начальник прес-сслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он ответил на вопрос о вероятности наступления России в этом направлении.

По словам спикера, на данный момент не зарегистрировано достаточно мощных формирований или наступательных группировок российских оккупантов с целью повторного наступления на Харьков.

"У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение оккупантов даже вдоль линии фронта", – сообщил Илья Евлаш.

Также военный добавил, что с начала полномасштабного вторжения в Харьковском направлении ВСУ продолжают устанавливать фортификационные сооружения на случай, если оккупанты все-таки пойдут в наступление.

"Этот процесс происходит постоянно. Конечно, постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лимано-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры", – подчеркнул он. Евлаш.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны считают, что российская оборонно-промышленная база вряд ли сможет полностью поддержать запас живой силы армии РФ, несмотря на способность производить военную технику и поддерживать нынешний темп операций.