В ISW оценили, что даст России размещение резервов в Украине, и озвучили прогноз на 2024 год. Карта

Сконцентрированный на фронте в Украине резерв армии РФ в около 60 тысяч в значительной степени соответствует предполагаемым приоритетам агрессора в боях, но не обязательно указывает на его будущие наступления. Хотя в 2024 году с помощью такого резерва Кремль сможет определять где, когда и в каком масштабе будут происходить боевые действия, если ВСУ не оспорят инициативу, перейдя с обороны в атаку.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Вместе с тем там считают, что в целом российская оборонно-промышленная база вряд ли сможет полностью поддержать такой запас живой силы, несмотря на способность производить военную технику и поддерживать нынешний темп операций.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ныне российские войска имеют в резерве 17 полков, 16 батальонов и два тактических отряда полково-батальонного уровня. Общая численность личного состава ВС РФ в резервных частях составляет около 60 000-62 000 человек, но российские силы оснастили оружием и техникой только около 20 000 личного состава тактического и оперативно-тактического резерва.

По его словам, наибольшая численность резервов армии РФ сосредоточена в оперативной зоне Южной группировки войск, за ней следуют Западная, Днепровская, Запорожская, Восточная и Центральная группировки.

Южная группировка оккупационных сил отвечает за Бахмутское и Авдеевское направления. И Машовец отметил, что концентрация резервов врага на этом участке совпадает с районами концентрации российских сил в наступлении.

При этом неудивительно, что Днепровская группировка войск РФ, действующая на временно оккупированной части Херсонской области, занимает третье место по численности резервов, учитывая, что российские войска могут быть обеспокоены украинской угрозой на левобережье.

Украинские официальные лица недавно заявили, что российские силы имеют более 70 000 военнослужащих на левом берегу реки Днепр в районах Херсонской и Запорожской областей, но многие из них сосредоточены глубже в тылу. В ISW предположили, что резервы Днепровской группировки оккупантов смогут легко двинуться на Запорожское направление, если этого потребуют обстоятельства.

Машовец подсчитал, что Центральная группировка войск, отвечающая за Лиманское направление, имеет наименьшую концентрацию резервов из-за своей меньшей оперативной зоны, требующей меньшего количества войск. Аналитики дополнительно оценивают: это также потому, что российские операции на этом направлении, скорее всего, предназначены для поддержки действий Западной группировки войск на линии Купянск – Сватово (вероятно, они будут задействованы в наступлениях в районе Харьковской и Луганской областей).

По мнению экспертов, российские войска смогут свободно перемещать свои резервы между различными участками фронта, пока Россия будет удерживать стратегическую инициативу на всем театре военных действий.

"Активная украинская оборона на всей передовой в 2024 году уступит стратегическую инициативу ВС РФ, позволяя Москве определять, где, когда и в каком масштабе происходят бои, и соответствующим образом распределять ресурсы, одновременно вынуждая ВСУ ответить. Однако Украина могла бы лишить Россию этой возможности, если бы смогла оспорить эту инициативу", – пришли к выводу в ISW.

Вместе с тем там оценивают, что российская оборонно-промышленная база вряд ли сможет полностью поддержать российский резерв живой силы, несмотря на способность России поддерживать нынешний темп операций и продолжающиеся усилия по расширению своей ОПБ.

Машовец заявил, что оперативные и стратегические резервы ВС РФ в целом не боеспособны, однако российское командование склонно рассматривать их резервную составляющую как "бездонную бочку". По его словам, российская ОПБ способна производить около 250-300 "новых и основательно модернизированных" танков в год. Также россияне могут ежегодно ремонтировать около 250-300 танков, находящихся на длительном хранении или получивших повреждения в боях.

Украинский военный эксперт говорит, что ситуация аналогична с боевыми бронированными машинами, предполагая, что российская ОПБ может более или менее покрыть ежегодные потери техники в войне. При этом он считает, что РФ не сможет произвести достаточно техники для оснащения крупных резервов, если вдруг возникнет такая необходимость.

Аналитики также напомнили подсчеты госсекретаря Минобороны Латвии Яниса Гарисонса, который 13 декабря заявил, что Россия может "производить и ремонтировать" около 100-150 танков в месяц. А еще замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в марте хвастался, якобы их ОПБ способна сделать 1500 основных боевых танков в 2003 году, что предполагает среднее производство 125 единиц в месяц.

Но в ISW считают, что даже с учетом этих более высоких оценок российская ОПБ вряд ли сможет обеспечить более масштабную мобилизацию живой силы, и, вероятно, ей придется резко расшириться для поддержки более крупных наступательных операций, которые потребуют использования большего количества людских резервов.

"У России будет возможность расширить свою ОПБ и накопить ресурсы, лишь если она сохранит инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в такой степени, чтобы обеспечить в этом году большие массы мобилизованных резервистов или призывников", – оценили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что наступательная операция армии РФ уже скоро закончится. По его мнению, наступление захватчиков, которое началось в ноябре 2023-го, полностью иссякнет в начале этой весны.

