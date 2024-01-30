'Успехов нет и близко': Буданов сказал, когда наступление России на фронте исчерпает себя

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что наступательная операция армии страны-агрессора РФ, которую начали оккупанты в ноябре 2023 года, уже скоро закончится. По его мнению, наступление захватчиков полностью иссякнет в начале этой весны.

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Об этом Буданов сказал во вторник, 30 января, в эфире телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день российская наступательная операция длится уже 2,5 месяца и ее результаты для противника нельзя назвать большими.

"Определенное продвижение в полях у них есть, и возле Авдеевки то, что случилось...Но это не то, на что они рассчитывали", – сказал начальник ГУР.

По его словам, враг планировал во время этого наступления как можно быстрее выйти на рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области, а также выполнить свой давний замысел – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Этого и близко нет. Но их наступление еще продолжается, где-то в начале весны оно иссякнет полностью", – считает Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные военные не оставляют попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра в Херсонской области. За последние сутки здесь Вооруженные силы Украины отразили 13 вражеских штурмов.

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