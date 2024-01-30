Оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра: ВСУ отбили 13 штурмов – Генштаб

Российские оккупационные военные не оставляют попыток выбить украинские подразделения с левого берега Днепра в Херсонской области. За последние сутки здесь Вооруженные силы Украины отразили 13 вражеских штурмов.

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В то же время, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер вторника, 30 января.

За последние сутки произошло 78 боевых столкновений. Вражеские силы совершили 5 ракетных и 63 авиационных удара, произвели 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, в результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной, без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Вооруженные силы Белоруссии продолжают выполнять задачи в приграничных районах Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных районах, совершает диверсионно-разведывательные действия и обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации. Также наблюдается увеличение плотности минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы с Украиной.

Противник нанес авиационные удары в районах Леоновки (Черниговская область), Поповки (Сумская область) и Устиновки (Харьковская область).

Также захватчики совершили артиллерийские и минометные обстрелы около 40 населенных пунктов, в том числе Блешня, Михальчина Слобода Черниговской области; Зноб-Новгородское, Дружба, Атинское, Владимировка, Турья, Рясное, Поповка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волча Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки у Синьковки (Харьковская область), где захватчики пытались прорвать оборону наших войск, но безуспешно. Более 10 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным обстрелом, в частности, Синьковка, Табаевка, Ивановка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские войска отразили шесть атак неподалеку от Тернов и Ямполевки (Донецкая область), где противник пытался прорвать оборону, но также без успеха. При этом противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили четыре атаки в районах Богдановки и Клищиевки (Донецкая область), где противник, применяя авиацию, пытался улучшить свое тактическое положение. Более 10 населённых пунктов оказались под обстрелами артиллерии и минометов, включая Григорьевку, Богдановку, Клищиевку, Андреевку и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак в районе Авдеевки и девять атак недалеко от Первомайского и Невельского (Донецкая область), где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону. При этом противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка и Авдеевка Донецкой области. Кроме того, артиллерийские и минометные обстрелы были зафиксированы более чем в 15 населенных пунктах, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Невельское (Донецкая область).

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации попытались улучшить свое тактическое положение 14 раз, но безрезультатно. В частности, в направлении Солодке – Константиновка наши защитники отбили нападение противника, во время которого враг использовал 12 единиц бронетехники. В результате столкновения были уничтожены 2 танка, 6 МТ-ЛБ и 1 БМП российских оккупантов. После полученного достойного отпора, оккупанты понесли значительные потери и отступили. Но под артиллерийским и минометным обстрелом оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка и Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг не предпринимал активных наступательных действий. Но совершил авиационные удары в районах Старомайорского и Ровно Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали на более 10 населенных пунктов, включая Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

В Запорожском направлении противник также не проявлял активности в наступательных действиях. Но нанес авиационный удар в районе Роботино на Запорожье. Кроме того, более 15 населенных пунктов, включая Полтавку, Красное, Волшебное, Малую Токмачку, Роботино и Каменское в Запорожской области, в течение суток находились под артиллерийским и минометным обстрелом врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подвергся областному центру Херсонской области и Веселое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Станислав Херсонской области. Враг также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк Херсонской области.

"Оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск", - отметили в Генштабе.

В то же время, в течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 5 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как снайперы ССО уничтожили вражеских разведчиков в Херсонской области. Вражескую разведгруппу воины обнаружили ночью. Она была ликвидирована.

Также сообщалось, что украинские военные сбили Су-34 над Луганщиной. Самолет, с которого захватчики наносили удары по украинским городам и селам, улетал свое накануне, 29 января.