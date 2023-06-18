'КАМАз забит трупами': оккупант рассказал о больших потерях среди 'вагнеровцев'. Аудио

Российская частная военная компания "Вагнер" продолжает нести невероятные потери на фронте в Украине. Тела наемников вывозят с поля боя грузовиками, совершающими с этой целью десятки рейсов в день.

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Об этом стало известно из аудиоперехвата, опубликованного Главным управлением разведки Минобороны Украины. В нем оккупант рассказал жене, что ЧВК сейчас начинает искать наемников везде, где возможно, именно из-за безумных потерь (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Знакомый, который сейчас в "Вагнере" сказал, что он, бл***, на машине катается, он более 15 рейсов совершает в день – полностью "КАМаз" забит трупами", – рассказал российский военный.

В ходе обсуждения этой темы его жена также сообщила, что нашла в почтовом ящике приглашение на работу от ЧВК "Вагнер", к тому же такие "письма счастья" пришли на каждую квартиру в доме. Оккупант объяснил это тем, что в тюрьмах "осталось мало людей, которые им подходят, и они сейчас начинают искать везде".

Напомним, ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение к военному командованию РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. На кадрах были показаны потери "Вагнера" за 4 мая 2023 года.

А в конце марта наемники ЧВК "Вагнер" обнаружили опорные позиции ВСУ на северо-западных окрестностях Бахмута Донецкой области, после чего завоевали их, но удержать смогли недолго. Более того, во время штурма они потеряли 200 солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание Sky News сообщило, что "стратегически неважный" Бахмут стоил России 60 тысяч военных убитыми и ранеными. Около трети из них были военнослужащими российской армии, остальные – это наемники, в частности, ЧВК "Вагнер";

– все больше российских оккупантов и их родственников начинают осознавать, что никому они не нужны – особенно органам власти в России. В частности, ликвидированного в Украине "вагнеровца" на родине похоронили как собаку, не позволив близким попрощаться с телом.

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