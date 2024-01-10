Канада до сих пор не передала Украине ЗРК NASAMS, обещанную год назад: что произошло

Канада до сих пор не передала Украине ЗРК NASAMS, которую пообещала около года назад. Более того: пока неизвестны даже приблизительные сроки возможной поставки.

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Так, одна из двух компаний-производителей упомянутых систем заявила, что до сих пор не имеет канадского контракта по обещанной ЗРК NASAMS. Об этом сообщает CTV News.

Издание, ссылаясь на публикацию The Canadian Press, напоминает, что правительство Канады пообещало Украине систему ПВО NASAMS еще 10 января 2023 года. Стоит такая система в 406 миллионов долларов.

Планировалось, что Канада оплатит полную стоимость системы правительству США, а Штаты уже заключат договор о продаже техники с Украиной. С помощью такой схемы правительство Канады пыталось избежать необходимости обращаться за разрешением в Вашингтон каждый раз, когда передавало бы технику американского производства (а NASAMS производят две компании: американская Raytheon и норвежская Kongsberg).

В марте прошлого года канадское правительство оплатило обещанную систему. Однако она до сих пор не была передана, непонятно также, когда вообще может быть осуществлена ​​такая передача. Ведь, как рассказал журналистам представитель Министерства обороны Канады, канадское оборонное ведомство сейчас работает с американскими коллегами по определению терминов.

При этом, напоминает издание, после разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение с благодарностью главе канадского правительства за готовность помочь Украине защищаться от российских воздушных атак. Он также заявил, что Оттава вызвалась передать Киеву дополнительные системы и ракеты NASAMS, не уточнив, имеет ли он в виду обещание годичной давности или речь идет о новых договоренностях.

"Я благодарен премьер-министру Трюдо за его готовность помочь нам защитить украинское небо, в частности, путем предоставления дополнительных систем NASAMS и ракет", – отмечал тогда Зеленский.

Ответа на вопрос о дополнительных ЗРК для Украины от канадских должностных лиц журналисты получить не смогли. В Офисе Трюдо не сказали о передаче Украине NASAMS ничего. Затруднились подтвердить намерения Канады передать больше ЗРК и в МО Канады.

"Мы остаемся в тесном контакте с украинскими официальными лицами по поводу наиболее насущных оборонных потребностей Украины, и Канада будет продолжать усиливать и удовлетворять эти потребности, оказывая всестороннюю военную помощь", – говорится в ответе МО Канады на запрос журналистов.

В канадском оборонном ведомстве подчеркнули, что правительство США подписало контракт с американским производителем оружия Raytheon на поставку системы NASAMS. Представители другого производителя, норвежской Kongsberg, на днях заявили, что до сих пор не имеют канадского контракта.

"Ведомство, занимающееся закупками, все еще рассматривает вопрос о закупке системы от Канады", – говорится в сообщении компании.

В то же время представитель Kongsberg затруднился ответить на вопрос, сколько времени понадобится на производство системы после получения разрешения.

Министерство обороны США подписало с Raytheon контракт на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины, в ноябре 2022 года. Объявлено, что ожидаемая дата заверения контракта – ноябрь 2025 года. Однако на запрос журналистов о том, подпадает ли обещанная Канадой система под этот контракт, а также когда она может быть передана, представитель Пентагона не ответил. Он посоветовал обращаться с этим вопросом к канадскому правительству.

Напомним, в середине декабря в Норвегии объявили о новой партии помощи для Украины. Речь идет о дополнительных системах ПВО NASAMS на сумму 335 млн норвежских крон (свыше 28 млн евро). Также норвежское правительство отметило, что страна предоставит Украине финансовую помощь и работает над наращиванием софинансирования оборонной промышленности вместе с европейскими партнерами, чтобы производить больше боеприпасов для ВСУ.