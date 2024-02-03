Канада может передать Украине ракеты класса воздух-земля вместо утилизации

Канада может передать украинской армии десятки тысяч ракет класса "воздух-земля", которые подлежат утилизации. Однако окончательного решения пока не принято, и в парламенте продолжаются дискуссии по этому вопросу.

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В частности, за передачу ракет Украине выступает лидер оппозиции Пьер Пуальевр. Во время дебатов в Палате общин по законопроекту об обновлении соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной политик заявил, что эти ракеты необходимы ВСУ. Об этом сообщает издание CBC.

По его словам, в вооруженных силах Канады имеется запас из более чем 83 тыс. ракет CRV7, которые были выведены из эксплуатации в начале 2000-х годов. Три года назад федеральное правительство подписало контракт на утилизацию ракет в течение нескольких лет. Однако Пуальевр сказал, что Украина попросила Канаду пожертвовать CRV7 вместо того, чтобы уничтожить их.

"Пришло время меньше разговоров и больше действий. Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета", – заявил оппозиционный политик.

Стоит отметить, что Министерство национальной обороны Канады признало, что у него все еще есть ракеты, и они рассматриваются как часть возможного будущего пакета военной помощи Киеву. Однако в оборонном ведомстве объяснили, что Канада все еще имеет десятки тысяч ракет и двигателей к ним, но при этом отсутствуют боевые части.

Представитель министра обороны Билл Блэр подтвердил, что правительство рассматривает возможность передачи ракет Украины. При этом он заявил, что, прежде чем отправить оружие Украине, Канада должна гарантировать, что эта помощь будет отвечать военным потребностям ВСУ.

"Мы применяем тот же процесс в отношении запаса ракет CRV7, купленных несколько десятилетий назад ВВС США. В частности, мы проводим испытания, чтобы убедиться, что это оборудование является эксплуатационным эффективным и безопасным для транспортировки в Украину", – заявил представитель минобороны.

CRV7 – канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со складывающимся оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Ракета была принята на вооружение в начале 1970 годов. На то время CRV7 была наиболее мощной из имевшихся тогда неуправляемых ракет. Но и до настоящего времени она остается одной из наиболее мощных штурмовых неуправляемых ракет, став де-факто стандартной авиационной ракетой стран Запада (кроме США) и их союзников.

Ранее сообщалось, что Украина страдает от нехватки боеприпасов, что мешает ей вести эффективную контрбатарейную борьбу. Это играет на руку российским оккупационным войскам, которые снова начали устанавливать стационарные огневые позиции на длительный период времени, не опасаясь их уничтожения.

Напомним, бывший помощник госсекретаря США по Европе, научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид заявил, что США должны взять пример с Европейского Союза и как можно скорее выделить Украине новую помощь в ее борьбе с Россией. Соглашение ЕС о предоставлении Киеву 50 млрд евро должно стимулировать Конгресс принять такое же решение.

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