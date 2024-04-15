Канада передаст Украине 450 беспилотников SkyRanger: когда это произойдет

Канада передаст Украине 450 многоцелевых БПЛА SkyRanger. Отправки обещают начать уже летом 2024 года.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании руководящей группы Коалиции дронов 14 апреля. На официальном сайте пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что партнеры получили информацию о ситуации на поле боя и неотложных потребностях Сил обороны.

Заместитель главы МО Екатерина Черногоренко рассказала участникам заседания, что ситуация на передовой каждый день меняется.

"Враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру. Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", – сказала она.

Солидерами Коалиции дронов (созданной в рамках Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн") являются Великобритания и Латвия. Участниками – Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал присутствующих ежедневно помнить, что война продолжается, поэтому время всем участникам присоединиться к поддержке инициативы, которая набирает обороты и ожидает присоединения новых стран.

Также на заседании были приняты другие решения:

– Литва выделит 3 миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины;

– Нидерланды подтвердили намерения контрактования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро в сотрудничестве с Данией и Германией;

– ФРГ передаст разведывательные дроны VECTOR 211.

SkyRanger R70 является мощным квадрокоптером, но главное – что он может работать полностью автономно без GPS и связи с оператором. Ранее эксперты Defence Express отмечали, что эта способность очень полезна при активности вражеской РЭБ.

Эти дроны могут выполнять разведывательные задачи, наблюдать за обстановкой, а также транспортировать и доставлять грузы.

Стоимость SkyRanger R70 довольно высокая – 87,5 тысячи долларов США за единицу.

Как писал OBOZ.UA, беспилотники кардинально изменили ход войны в Украине, как танки во время Первой мировой, заявили авторы The Washington Post. По их данным, на линии фронта в нашей стране в радиусе 10 километров находится примерно 100 дронов.

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