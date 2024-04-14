Дроны кардинально изменили ход войны в Украине, как танки во время Первой мировой – The Washington Post

Большое количество БПЛА в Украине, действующих с обеих сторон нулевой линии, превратили "серую зону" в "смертельную зону", где каждый, кто решается двигаться днем или ночью, становится мишенью для атак. Первоначально использование дронов дало украинским войскам преимущество на поле боя, но россияне быстро поняли их эффективность и начали массово производить собственные беспилотники.

В сочетании с широкими минными полями, нехваткой боеприпасов и солдат беспилотники стали ключевым фактором, что делает практически невозможным возвращение территорий для ВСУ. Об этом пишет The Washington Post.

В радиусе 10 километров на поле боя находится примерно 100 дронов, и очень сложно определить, кому именно они принадлежат.

Эндрю Коте, руководитель штаба компании BRINC Drones, поставляющей оборудование в Украину, отметил, что дроны в Украине так же изменяют ситуацию, как танки во время Первой мировой войны.

"То, что мы сейчас наблюдаем, – это блицкриг беспилотной войны. Это довольно тупиковая ситуация, потому что если вы находитесь на открытом воздухе, на вас будут охотиться", – сказал Коте.

Насыщенность беспилотными летательными аппаратами, многие из которых оборудованы тепловизионными камерами для ночной работы, значительно сузила зону безопасного движения для войск, поскольку их стало легко заметить. Это привело к значительным потерям и в последние месяцы существенно усложнило любой стороне совершить серьезный прорыв.

Эти обстоятельства, вместе с широкими минными полями и нехваткой боеприпасов и военнослужащих, практически делают невозможным для Украины возвращение контроля над территориями, как это было в 2022 году.

Поскольку в России начато массовое производство беспилотников, Украина планирует произвести более миллиона единиц этого года, чтобы воспрепятствовать дальнейшему наступлению России. Эта задача становится еще более актуальной, поскольку запас боеприпасов для артиллерии и противовоздушной обороны у Киева резко уменьшается.

Сейчас серьезный дефицит 155-мм снарядов означает, что даже если разведывательные дроны обнаруживают десятки целей, возможно, атакованы могут лишь некоторые из них.

"Если мы не получим достаточно боеприпасов, мы проигрываем эту войну", – сказал 31-летний Денис, командир беспилотника в 45-й бригаде Украины.

Ранее сообщалось, что недостаток вооружений, от которого страдает украинская армия, может привести к ужасающим последствиям. Если западные партнеры не усилят поддержку, Силы обороны в конце концов могут быть вынуждены отступать до Днепра уже летом, когда РФ планирует новое наступление.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад срочно предоставить Украине помощь. Сделать это, уверен он, Запад должен немедленно. Ведь если Украина упадет, это станет катастрофическим переломным моментом истории и полным унижением Запада.