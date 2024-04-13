Нехватка западного вооружения 'ужасна', ВСУ могут быть вынуждены отступать к Днепру, – подполковник Куриленко

Нехватка вооружений, от которой страдает украинская армия, может привести к ужасающим последствиям. Если западные партнеры не усилят поддержку, Силы обороны в конце концов могут быть вынуждены отступать до Днепра уже летом, когда РФ планирует новое наступление.

Пока сдерживать продвижение врага украинским воинам удается только с помощью беспилотников, которые волонтеры закупают за донаты украинцев или на которые скидываются сами военнослужащие. Об этом заявил командир Отдельной Президентской бригады подполковник Павел Куриленко в интервью The Telegraph.

Военный назвал "ужасной" нехватку западного вооружения, от которой страдают украинские воины на фронте. Сейчас сдерживать продвижение врага им удается только благодаря беспилотникам, которые закупают за донаты украинцев волонтеры или на которые состоят сами воины.

"Единственное, что сдерживает прорыв России на всех фронтах – это беспилотники FPV (от первого лица), 90 процентов которых предоставляются волонтерами или самими военными подразделениями", – отметил Куриленко.

На фоне информации о подготовке Россией масштабного наступления уже летом Куриленко считает, что отсутствие новых поставок западных вооружений может привести к трагическим последствиям. Подполковник предположил, что украинские воины могут быть вынуждены отступать до Днепра.

"Год назад это была "плохая ситуация". Сегодня ситуация со снарядами и снаряжением просто ужасная", – лаконично очертил ситуацию военный, воюющий с российскими оккупантами еще с 2014 года и, в частности, участвовавший в боях за Донецкий аэропорт.

Россияне сейчас имеют значительное преимущество над украинскими воинами в снабжении боеприпасами. Так что украинские воины каждый раз должны принимать сверхсложные решения, рассказал западным журналистам комбриг.

"Я получаю 20 снарядов на миномет в неделю, тогда как один российский миномет выпускает 50-60 снарядов по одной украинской позиции в день. Представьте себе: на вас идет колонна российской техники. Они атакуют. Если мы их обстреляем из миномета, то на следующий день у нас останутся только пулеметы, чтобы стрелять по следующей колонне танков", – наметил текущие реалии Куриленко.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад срочно предоставить Украине помощь. Сделать это, уверен он, Запад должен немедленно. Ведь если Украина рухнет – это станет катастрофическим переломным моментом в истории и полным унижением для Запада.

Джонсон подчеркнул, что каждый месяц, когда партнеры не помогают украинцам оружием, приближает российского диктатора Владимира Путина к его цели - "замучить европейскую страну до смерти".