'Решение в наших руках': Борис Джонсон призвал Запад срочно предоставить Украине помощь

Западные страны должны немедленно предоставить Украине дополнительную военную помощь для защиты от российской полномасштабной агрессии. Если Украина упадет – это станет катастрофическим переломным моментом в истории и полным унижением для Запада.

Об этом в колонке Daily Mail написал бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он отметил, что каждый месяц, когда партнеры не помогают украинцам оружием, приближает российского диктатора Владимира Путина к его цели – "замучить европейскую страну до смерти".

"С каждым днем давление на украинцев растет – и все же решение в наших руках. Мы знаем, что делать. Мы делали это раньше и можем легко сделать это снова", – подчеркнул он.

Бывший глава британского правительства отметил, что в начале вторжения России украинцы "боролись, как львы, за страну, которую любят" и не позволили Путину совершить блицкриг. Основной составляющей успеха Украины в 2022 году Джонсон назвал то, что страна получила "решающую поддержку Запада, включая противотанковые ракеты от США и Британии".

Он напомнил, что с помощью западного вооружения воинам Сил обороны Украины удалось выгнать россиян с 50% оккупированных с февраля 2022 года территорий, вывести из строя более 40% Черноморского флота и нанести ужасные потери вооруженным силам Путина – более 300 тысяч погибших и раненых.

Однако борьба Украины все еще продолжается и чтобы ее продолжать нужно оружие, подчеркнул экс-премьер Британии.

Он отметил, что из-за нехватки снарядов украинские военные иногда вынуждены пережидать под российскими обстрелами, не имея возможности стрелять в ответ. А недостаток средств ПВО сейчас настолько острый, что Харьков рискует превратиться во второй Мариуполь, а украинские электростанции разрушаются.

По словам Джонсона, в то время, как по всей Европе расставлено около 100 "ничего не делающих" комплексов Patriot, Украину "лишили защитных щитов".

"Если так продлится и дальше – постоянные российские обстрелы, недостаточное обеспечение украинцев – то существует реальный риск того, что Путин сможет организовать какой-то прорыв этим летом и снова погнать свою бронетехнику на Киев", – заметил Джонсон.

Он добавил, что самый простой и эффективный способ защитить свободу – это инвестировать сейчас в оборону Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет активные переговоры с партнерами по системам противовоздушной обороны. На сегодняшний день обсуждается передача нашей стране комплексов Patriot, а также ЗРК SAMP/T.

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