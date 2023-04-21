Канада предоставит Украине пакет военной помощи на 29 млн долларов: что получат ВСУ

Канада 21 апреля (в день встречи в формате "Рамштайн") объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи. Его стоимость – около 29 млн долларов.

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Силы обороны получат оружие, радиостанции, топливо и другое. Об этом сказано на сайте канадского правительства.

Пресс-служба отметила, что в этот день министр обороны Канады Анита Ананд приняла участие в 11-м заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн в Германии, организованном министром обороны США Ллойдом Дж. Остином III.

Что войдет в пакет помощи от Канады:

– 40 снайперских винтовок Prairie Gun Works (+боеприпасы, запасные части и аксессуары к ним);

– 16 новых радиостанций для Leopard 2;

– 34,6 миллиона канадских долларов на топливо, плавучие мосты, аптечки и другие материалы.

Ананд заявила, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, переданных Канадой, были доставлены в Польшу. Страна также направила трех инструкторов по артиллерийским навыкам Leopard со 2-й канадской базы поддержки дивизии Валькартье, чтобы они помогли обучить украинских воинов эксплуатации и тактике боевых действий на этих машинах.

"Канада тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине всестороннюю военную помощь, в которой она нуждается, как можно быстрее", – сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Германии 21 апреля стартовало заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате "Рамштайн".

– Перед этим глава минобороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели двухстороннюю встречу.

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