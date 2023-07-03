Канал мелеет, жители готовятся к дефициту воды: что происходит в Крыму после исчезновения Каховского водохранилища

Оккупационные власти Крыма уже думают, как решить проблему дефицита пресной воды из-за подрыва Каховской ГЭС. Несмотря на то, что пока воды на полуострове достаточно, ее объемы очень быстро исчерпываются. Теперь днепровская вода уже не поступает в Северо-Крымский канал, а уровень накопившейся там воды падает. А это вновь грозит экологической катастрофой на севере полуострова и проблемами в аграрном секторе.

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Ни риса, ни сахарной свеклы

После подрыва российскими военными Каховской ГЭС и исчезновения Каховского водохранилища, вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать в Крым. Жители полуострова уже понимают, что пройдет год и они вновь окажутся перед проблемой дефицита пресной воды.

Если питьевой воды тут достаточно – она поступает с гор в южной части Крыма, пополняется за счет горных рек. Некоторые водохранилища на юге наполняются за счет дождевой воды и стоков с гор. То вот воды для полива и орошения полей в аграрном секторе уже практически нет.

Когда россияне захватили Херсонскую область, первым делом они взорвали дамбу, перекрывающую поступление воды из Днепра в канал еще с 2014 года. Вода хлынула на полуостров, и оккупационные власти полуострова даже разрешили крымским аграриям использовать нашу днепровскую воду бесплатно.

Фермеры бросились выращивать рис, для которого нужно много воды. Им было засеяно 3,6 тысяч га. А теперь схватились за голову.

"Еще в этом году мы урожай как-то соберем. Но если днепровской воды не будет, то ни риса, ни сои, ни кукурузы, ни сахарной свеклы у нас не будет. Вновь придется возвращаться к засухоустойчивым растениям", – переживает фермер с севера полуострова Андрей.

Переживают фермеры и в Сакском районе. До них вода из Северо-Крымского канала за последний год так и не дошла. Поэтому они пользовались водой из скважин. Но большого урожая с ней не вырастишь, поскольку брать эту воду можно по лимиту, в ограниченном количестве. А с обмелением канала и наступлением дефицита воды не помогут и скважины.

"Мы и так тут свеклу только на семена выращивали, сейчас и этого не будет", – говорит местный аграрий Алексей.

На севере полуострова, в степных районах люди уже испытывают дефицит воды. "Для полива воды уже не хватает. Хорошо тем, у кого есть скважины. А так приходится запасаться дождевой водой. Нам запрещают поливать водой из кранов свои огороды, говорят, что воды уже может не хватать. А у меня на огороде помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, капуста. Все может пропасть без воды", – жалуется пенсионерка с Джанкойского района.

Жители публикуют видео того, что происходит на Северо-Крымском канале. Его устье уже практически пересохло. А уровень воды по течению канала за две недели упал где на метр, где-то и на полтора.

Местные считают, что уже осенью канал обмелеет, а следующим летом пересохнет.

Хотят качать воду с Днепра

В Крыму до 2022 года уже наблюдался дефицит пресной воды. Хотя воды на полуострове для местных жителей всегда хватало. Но с 2014 года там появились российские военные базы, которые бесконтрольно потребляли воду, бурили скважины, расходы воды увеличились. К тому же на полуостров переселились до 800 тыс. россиян, в т.ч. семьи военнослужащих, чиновников, работников спецслужб.

К тому же Россия активно ведет деятельность по переселению своих граждан на полуостров под видом трудоустройства тут специалистов – врачей, учителей. Да ириелторы зазывают россиян переезжать жить на полуостров. Такие предложения интересуют жителей российской глубинки, для которых морской теплый климат, фрукты, чистый воздух имеет большое значение. Также перебираются сюда и те, кто воевал против Украины.

Для РФ заселение полуоострова своими гражданами имеет политическое значение, это их электорат на будущее. Однако дефицит воды после перекрытия Северо-Крымского канала немного остудил пыл оккупантов.

Тогда оккупационные власти зашевелились и стали предлагать варианты решения проблемы дефицита воды. Начиная от переброски воды по трубам из рек, заканчивая фантастическими проектами по опреснению воды Черного моря и поисками запасов пресной воды под дном Азовского моря.

На этот раз представитель незаконной крымской власти Сергей Аксенов предлагает устанавливать насосы на Днепре в районах, находящихся под оккупацией, и качать оттуда воду.

Скоро вода будет по графику

Жители степной части полуострова рассказывают, что из-за дефицита воды многие люди даже покидали свои дома, поскольку единственным их источником существования была земля, огороды и сады.

"Едешь по дороге и видишь полузаброшенные поселки. Люди уехали – кто на заработки, кто переселился на юг. Но жить на юге полуострова, возле моря все сложнее. Почти миллион россиян перебрались в Крым. Места всем в городах не хватает. Когда пришла вода с Днепра, люди стали возвращаться, весной посадили свои огороды. А сейчас понятно, что уже все – воды вообще не будет", – рассказывает крымчанка Фатима.

Дефицит воды грозит и населенным пунктам ЮБК. "Если так пойдет дальше, то уже следующим летом в некоторых курортных городах, таких как Ялта, вода снова будет подаваться по графику – три часа утром и три часа вечером. Как это уже было в 2020-21 годах. Начнут, как всегда, с местных жителей, для пансионатов и гостиниц будут делать исключения. Но через пару лет на графике будут все", – говорит пенсионер из Ялты Семен Яковлевич.

Пока оккупанты заявляют, что возьмутся за восстановление взорванной ГЭС, чтобы решить проблему с водой в Крыму. Правда, о том, что время их пребывания на полуострове неумолимо подходит к концу, они молчат.