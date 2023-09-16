'Капитану ноги переломили и зарезали': оккупант рассказал о произволе 'зеков' в армии РФ. Перехват

Военные преступники РФ пожаловались на произвол заключенных, которых руководство армии страны-агрессора отправило на фронт. Захватчики рассказывают жуткие истории об убийствах командиров.

Об этом свидетельствует разговор оккупанта с супругой. Аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать запись, доскролльте до конца страницы).

"У нас один долбо*б, ну, не с нашего взвода. Короче, командиру своему ноги порезал. Мы вот не знаем сейчас, что будет. Они от нас метров 800 что ли стоят. Пропустили специально долбо*бы, наши бл*дь. А нас еще поставили рядом с ними. Я говорю, за*бись, нам п*зда будет, на х*й. Сколько человек со взвода уходит. Еб*нутые люди просто", – выдал оккупант.

Также он рассказал жене, что раньше всех заключенных отправляли в "Шторм-Z". Но сейчас, по его словам, набор закончился.

"Уже все, отказ. У нас вот тюремщики есть, они капитана зарезали, все ноги ему переломали. Это тюремщики были, последняя партия приходила. Сказали, больше не будут присылать", – добавил россиянин.

Видео дня

Более того, военный преступник РФ признался, что зеки переходят на сторону ВСУ.

"Зеки переходят сразу к хохлам и на их стороне стоят", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военнослужащие жалуются, что мобилизованных заставляют подписывать контракт с минобороны РФ. А при отказе угрожают отправить их в отряды "Шторм-Z".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!