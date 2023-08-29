'Не подпишешь контракт – заберут у 'Шторм-Z': оккупант пожаловался брату на порядки в армии РФ. Перехват

Российские военнослужащие жалуются, что мобилизованные заставляют подписывать контракт с Минобороны РФ. А при отказе угрожают отправить их в отряды "Шторм-Z".

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Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор оккупанта с братом, в котором они обсуждают проблемы российской армии. Соответствующую аудиозапись обнародовали на YouTubе-канале ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Захватчик рассказывает о потерях подразделений российских оккупационных войск и о порядках в армии РФ. По словам оккупанта, его вывели из штата, поскольку он получил ранение, и теперь он получил карточку, но денег на нее ему не перечислили.

Также оккупант рассказал об особенностях подписания контрактов в российской армии и возможности попасть в отряды "Шторм-Z" при отказе.

Как становится ясно из разговора, раненых тоже заставляют подписать контракт.

"Да нет, я не подписывал еще. Ребята говорят, их две недели назад ранило, так пока никого не напрягают. Хотя в других подразделениях, я слышал, "штормами" пугают. Честно, бред какой-то. Значит тебя заставляют контракт подписать, а если не подпишешь, то мобилизованных – в "штормы", – рассказал оккупант.

Напомним, что впервые о существовании подразделений "Шторм-Z" стало известно в начале апреля 2023 года, когда украинские силовики захватили документы, подробно описывающие их набор и формирование в местах лишения свободы.

Министерство обороны России создало эти подразделения по образцу ППК "Вагнер" после раздора с ее владельцем Евгением Пригожиным. Членов подразделения набирают из российских тюрем, обещая, что успешная служба приведет к аннулированию срока наказания, а также заработку в несколько тысяч долларов в месяц.

На самом же деле "шторма" бросают в самые горячие точки, а позади них часто выставляют "заградительные отряды", которые расстреливают наемников, не давая им возможности ни отступить, ни прекратить атаку.

Напомним, в Бердянске оккупанты со "Шторм Z" отказались выполнять приказ, расстреляли офицера и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой российский оккупант пожаловался на огромные потери армии РФ. Также во вражеском войске большие проблемы с морально-психологическим состоянием захватчиков – они не хотят продолжать воевать и пытаются оставлять позиции, за что их командование наказывает.

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