'Молодых пацанов заставляют гибнуть': оккупант рассказал об обстановке в армии РФ. Перехват

Российский оккупант, которого отправили воевать в Украину, пожаловался на огромные потери армии РФ. Также во вражеском войске большие проблемы с морально-психологическим состоянием захватчиков – они не хотят продолжать воевать и пытаются оставлять позиции, за что командование их потом наказывает.

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Об этом говорится в телефонном разговоре одного из оккупантов со своим товарищем. Перехват разговора опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Минобороны Украины в воскресенье, 27 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Из аудиозаписи следует, что оккупанта за какое-то нарушение пытали и заставляли вытаскивать тела ликвидированных захватчиков. Теперь он думает, что делать дальше, а товарищ ему рекомендует бежать.

"А, трупы вытаскивали? Это я знаю, 200-тых... Сь*б*йся нах*й и забудь нах*й за всех... Забудь, перекройся и сиди дома и все нах*й. В квартире схрон и все, будешь там сидеть. Я тебе говорил надо было не рыпаться и сидеть в доме. А сейчас ты вообще в п*зд*рез попадешь после этого! В штурм отправят в первые два штурма, п*дар*сы.. Если ты про*бщик, то ты п*здуешь погибать. Если ты нормальный, то еще воюешь, пытаешься", – сказал он.

Также собеседник рассказывает оккупанту, как ему можно сбежать. Во время разговора упоминаются населенные пункты Новобахмутовка вблизи линии столкновения и более отдаленное Верхнеторецкое в Донецкой области. Он говорит, что поможет сбежать, но тогда придется всю жизнь прятаться.

Также он пожаловался, что командование армии страны-агрессора отправляет оккупантов на убой и "оставляет гибнуть молодых пацанов".

"П*дар*сы.. молодых пацанов оставляют гибнуть... сколько легло уже нах*й...В 3 ОМСБ типы заходили нах*й, 24 человека, к вечеру 4 вернулось и все", – сказал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной военный преступник из России, которого страна-агрессор отправила воевать в Украину, пожаловался на отсутствие у российской армии боеприпасов. Снарядов, по его словам, нет совсем, а воевать приходится чуть ли не "копьем и палками".