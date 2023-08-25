'Вооружения нет! Какое наступление?' Оккупант пожаловался, как Россия 'кинула' с боеприпасами. Перехват

Очередной военный преступник из России, которого страна-агрессор отправила воевать в Украину, пожаловался на отсутствие у российской армии боеприпасов. Снарядов, по его словам, нет совсем, а воевать приходится чуть ли не "копьем и палками".

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Об этом говорится в перехваченном разговор оккупанта с супругой, аудиозапись которого опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в четверг, 24 августа. Также россиянин заявил, что хочет в отпуск, чтобы не возвращаться на фронт.

"Какое нах*й наступление! У нас вооружений нет! Какие наступления могут быть? Что, копьем и палкой собрались воевать что ли? Сидите, рот закройте, автоматов нет. Что на поле боя отберешь, тем и воюешь", – говорит он.

Оккупант рассказал, что ожидает отпуска для того, чтобы уехать домой и не вернуться больше на передовую. Ему безразлично, что он за это может попасть в тюрьму.

"Как бы свалить, хоть бы отпустили, чтобы назад не ехал. Ну дадут мне условный срок... У меня нет приводов, пусть идут нах*й. Всю правду расскажу, как тут воюют бл*ть! Патронов тут них*я нет! Военные бл*ть", – рассказал он.

При этом его супруга сказала, что сейчас в России проблемы с мобилизацией, потому что те, кто получают повестки, даже не приходят в военкоматы. Многие просто "рисуют" медицинские справки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– один из российских оккупантов признался в перехваченном разговоре, что мобилизировать в России практически некого. Он пожаловался, что это будет "не мобилизация, а эвакуация".

– Другой рассказал, что сначала хотел "закосить" от армии, но в итоге все же поехал в Украину. Теперь он жалуется, что его без подготовки отправляют на передовую вместо тех, кто отказывается выполнять приказ.

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