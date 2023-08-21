'Мобилизовать некого': оккупант пожаловался на отсутствие адекватного кадрового резерва в РФ. Перехват

Страна-агрессор Россия, вероятно, сталкивается с большими проблемами в рамках так называемой частичной мобилизации на войну в Украину. Как рассказал один из российских оккупантов, мобилизировать в РФ практически некого.

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Перехват его разговора с товарищем опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Запись обнародовали в понедельник, 21 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военный преступник, которого отправили на забой в Украину, пожаловался, что это будет "не мобилизация, а эвакуация":

– Не мобилизация, а по-другому..

– Эвакуация, да..

– Эвакуация. Там уже мобилизировать некого, твою мать.

– Да, дела хр*новые..

В разведке подчеркнули: за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Отметим, что ранее представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Страна-агрессор ежемесячно мобилизует около 20 тысяч мужчин. Мобилизация преимущественно носит принудительный характер, в то же время она не затрагивает детей российских чиновников.

А в разведке Великобритании отметили, что Россия расширяет свои военные структуры в условиях военного времени. В частности, вероятно появление нового формирования – 18-й общевойсковой армии.

Это объясняется тем, что РФ пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий на ключевых направлениях в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска деморализованы и имеют низкое психологическое состояние. Из-за того, что они не выдерживают напряжения, захватчики начинают расстреливать своих сослуживцев.

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