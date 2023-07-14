'Один начал по своим стрелять': оккупант рассказал о психологическом состоянии солдат РФ. Перехват

Российские оккупационные войска деморализованы и имеют низкое психологическое состояние. Из-за того, что они не выдерживают напряжения, захватчики начинают расстреливать своих сослуживцев.

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Один из таких случаев произошел с военнослужащим РФ из 12 роты. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

"Из 12-й роты вчера у одного "бачок" потек. Он начал по нашим х…ярить, говорит: "Зах…ярю вас!". "Рожок" высадил. Его разведчики его…нули. Я его вчера тащил, помогал", – рассказал оккупант.

Напомним, что это не первый случай жалоб солдат РФ на непрофессионализм командиров на войне. Да, российские захватчики продолжают жаловаться на плохое отношение к рядовым оккупантам, особенно к мобилизованным. Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

Подразделения ВС РФ продолжают нести безумные потери в Украине. Солдаты не желают участвовать в боевых действиях, даже некоторые командиры отказываются выполнять приказы.

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