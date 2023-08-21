"Половина роты отказалась": оккупант рассказал, как войска РФ не хотят выполнять приказы. Перехват

Российский оккупант, который сначала хотел "закосить" от армии, но в итоге все же поехал на войну в Украину, жалуется, что его отправляют на передовую вместо отказавшихся выполнять приказ. При этом он утверждает, что его отправляют воевать без какой-либо подготовки.

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Об этом говорится в перехваченном ГУР МО телефонном разговоре российского военного с его женой. Из разговора следует, что только в его батальоне половина роты отказалась выполнять приказы и оставила боевые позиции (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Вчера 25 ребят увезли из нашей роты. Там половина отказалась, так сейчас нас 13 человек добавляют и везут на "передок". Молись за меня, поняла? Чтобы все было хорошо", – рассказал оккупант жене.

Та в ответ посоветовала "быть командой", но осторожно – чтобы не пополнить списки утилизированных соотечественников. Также жена сетует, что ее мужа отправляют на передовую без подготовки.

"Вас же не могут вот так без подготовки? Ты же, бл*дь, ничего не умеешь. Как тебя так кинуть? Вообще не представляю себе, как такое может быть. У меня в голове не укладывается. Что вы там будете делать?" – подняла истерику самка оккупанта.

Также в процессе разговора выяснилось, что их друг Леня, отказавшийся ехать на войну по мобилизации, уже объявлен в федеральный розыск и теперь "ему пи*дец".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что граждане России начинают прозревать от войны, которую их государство развязало в Украине. Гражданские россияне в частных разговорах начали обсуждать возможности уклонения от мобилизации. Один из них не придумал ничего лучше, как подделать справку из учебного заведения о том, что он студент дневной формы обучения.

В другом перехваченном разговоре находящийся на войне в Украине оккупант размышлял о том, как убежать с фронта с награбленным имуществом. В частности, захватчик озвучил советы, которые ему дал юрист, чтобы вернуться домой.

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