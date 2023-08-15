'Надо в больницу сливаться': оккупант рассказал о варианте возвращения домой с награбленным имуществом. Перехват

В перехваченном разговоре оккупант размышлял о том, как сбежать с фронта с награбленным имуществом. Так, захватчик озвучил советы, которые ему дал юрист, чтобы тот смог вернуться домой.

Видео дня

Перехваченный разговор российского военного опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в своем Telegram-канале. В ней оккупант очень беспокоился о том, что не удастся забрать с собой то, что смародерил в Украине.

Так, во время общения с близкими он обдумывал варианты возможного возвращения с фронта: обратиться в прокуратуру или к адвокату, попасть в больницу, или просто убежать.

Однако захватчик переживает, что при побеге не сможет унести с собой украденный мотоцикл. Однако потом он придумал, что передаст награбленное через россиян, которые привозят гуманитарную помощь на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство армии страны-агрессора РФ продолжает использовать мобилизованных как пушечное мясо. Об этом стало известно из перехваченного телефонного разговора оккупанта с супругой. Женщина призвала мужа и его сослуживцев отказываться, если им будут предлагать какую-то якобы безопасную работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане России начинают прозревать в контексте войны, которую их государство развязало в Украине. Гражданские россияне в частных разговорах начали обсуждать возможности уклонения от мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!