'Вас обманывают': жена оккупанта рассказала, как российских 'мобиков' отправляют на штурмы в Украине. Перехват

Руководство армии страны-агрессора РФ продолжает исользовать мобилизованных как пушечное мясо. Именно из них формируют штурмовые группы, обманом отправляя "мобиков" на передовую – изначально им озвучивают цель, никак не связанную с выполнением рискованных заданий.

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Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Женщина призвала мужа и товарищей по службе отказываться, если им будут предлагать какую-то якобы неопасную работу.

"У вас, если скажут, набираем там, бл*дь, 10-20 человек, неважно, куда-то пойти, просто что-то там поохранять, еще что-то, вас обманывают, ни в коем случае, отказывайтесь", – говорила россиянка.

Кроме того, она отметила, что часть российских "мобиков", которые уже находятся в Украине, до сих пор числятся в пунктах отбора или на полигонах, где они проходили подготовку.

"Из-за этих обстоятельств мобилизованный личный состав (иногда целые подразделения) все чаще отказывается от выполнения задач на линии боевого столкновения", – отмечают в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане России начинают прозревать в контексте войны, которую их государство развязало в Украине. Гражданские россияне в частных разговорах начали обсуждать возможности уклонения от мобилизации.

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