В Бердянске оккупанты со 'Шторм Z' отказались выполнять приказ, расстреляли офицера и скрылись в неизвестном направлении – источник

Трое российских военных умышленно убили своих товарищей. После совершения преступления оккупанты скрылись.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Преступники до сих пор не задержаны.

"Сегодня в эпицентре нашего внимания трое военнослужащих ВС РФ, которые умудрились совершить умышленное убийство товарищей, причинение тяжкого вреда здоровью, побег из полицейского участка и угон автомобиля", – говорится в сообщении.

Как заявляют источники, в убийстве приняли участие военнослужащие штурмовой роты "Шторм Z" 291 мотострелкового полка (в/ч 65384, Чеченская Республика), а именно Мирзоян Олег Александрович (командир отделения, рядовой), Лебедев Сергей Михайлович (оператор, рядовой), Антохин Владимир Владимирович (оператор, рядовой).

Все трое – бывшие заключенные, которые согласились принять участие в войне в Украине. Так они попали в штурмовую роту, основная задача которой – штурм вражеских позиций.

"Троица отказалась выполнить приказ о штурме, мотивируя свою позицию тем, что шансы выжить в данных условиях невелики. И попытались самовольно покинуть боевую позицию", – говорится на канале.

По данным источника, им воспрепятствовал мобилизованный лейтенант Старшаков Павел Александрович и еще двое военнослужащих полка. Между военнослужащими произошел конфликт, вследствие которого Мирзоян и компания применили служебное оружие в отношении офицера и его товарищей, причинив множественные огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

"В дальнейшем, троица была задержана военнослужащими полка и передана в руки полиции. 18 июля Мирзояна, Лебедева и Антохина доставили в дежурную часть ОМВД России "Бердянский", что по улице Шевченко в Бердянске", – добавляют в сообщении.

После задержания оккупанты приняли решение сбежать. Как заявляют в источнике, им удалось завладеть его табельным оружием и освободится.

"Троица сбегает из дежурной части, завладевает личным транспортным средством одного из сотрудников ОМВД "Бердянский" и скрывается в неизвестном направлении. Преступники до сих пор не задержаны", – добавили на канале.

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