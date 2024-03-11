"Капитуляция – это не мир": Столтенберг ответил на слова Папы Римского о "белом флаге"

Полномасштабную войну против Украины развязала Российская Федерация, и она способна ее закончить за один день; у Киева такой возможности нет. Капитуляция – это не мир.

Заявления об этом сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он не упомянул имени Папы Римского Франциска, однако дал соответствующий комментарий после того, как глава католической церкви посоветовал украинцам "иметь мужество поднять белый флаг". Об этом написал немецкий телеканал N-tv.

Генсек Североатлантического альянса не согласен с тем, что Киеву нужно капитулировать. "Капитуляция – это не мир", – подчеркнул он.

"Президент [Владимир] Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такого выбора", – сказал Столтенберг. Он призвал Запад продолжать оказывать Киеву военную помощь.

Напомним: на выходных Папа заявил швейцарской телекомпании RSI, намекая на Украину, что силу проявляет тот, "кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

"Слово "переговоры" – смелое слово. Когда вы видите, что потерпели поражение, что дела обстоят не очень хорошо, вам нужно иметь смелость вести переговоры", – сказал Франциск.

Его высказывание раскритиковали в Украине, а также во многих странах-союзниках.

После скандала в Ватикане заявили: мол, Папа имел в виду не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры. Образ "белого флага" использовал в своем вопросе проводивший интервью журналист, а понтифик в ответе вложил в него иной смысл.

Как писал OBOZ.UA, ранее на совет Папы Римского Франциска отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевич. Он подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.

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