Карин: ГУР передало "привет" генералу ФСБ, который причастен к смертям тысяч украинцев – чем он еще "отличился"

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал генерал-полковника Федеральной службы безопасности РФ Сергея Беседу "очень проблемным человеком" для Украины. Действительно, многолетний руководитель 5 службы ФСБ причинил нам много зла. Помимо этого подчиненными Беседы проводились самые разнообразные активные мероприятия в других странах – от информационных атак до попыток государственного переворота.

Подробнее о том, где и в чем "засветился" генерал, читайте в материале.

Внешняя разведка ФСБ

Как известно, за Сергеем Беседой тянется довольно длинный послужной список, поскольку 69-летний генерал-полковник является руководителем 5 службы с 2009 года, а на руководящих должностях в структуре ФСБ он с 2003 года. За это время Беседа успел отметиться во многих операциях - как за рубежом, так и в РФ.

Возглавляемая генералом 5 служба – довольно специфическое подразделение в структуре ФСБ, и оно влияло на многие процессы, которые происходили в России и странах бывшего СССР, начиная с 1991 года.

Официальное название – Служба оперативной информации и международных связей, которая должна заниматься связями ФСБ с международными партнерами (кстати, в том числе и с американскими ведомствами). Официальные задачи службы довольно размыты - анализ и обобщение информации, связанной с выявлением угроз безопасности для РФ и подготовка предложений для органов государственной власти.

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Однако в структуре 5 службы есть Департамент оперативной информации, выполняющий, по сути, функции внешней разведки (СВР), но в подчинении ФСБ. В 90-е, когда СВР РФ стала самостоятельной спецслужбой, ее директор подписал соглашение вместе с другими разведками стран СНГ не вести деятельность друг против друга.

Вот только такие обязательства не брала на себя ФСБ, что и привело к идее создания в ее составе органов внешней разведки, которые начали заниматься как раз странами ближнего зарубежья. Цель – сохранять за Москвой после развала Союза господствующие позиции на постсоветском пространстве.

Впоследствии все операции этого департамента были максимально засекреченными, однако его руководители появлялись в странах СНГ как раз во время политических кризисов.

Гибридят везде

Когда Беседа стал руководителем Департамента оперативной информации (ДОИ), его офицеры начали появляться в Беларуси, Молдове и оккупированной Абхазии, где они занимались организацией поддержки пророссийских кандидатов на выборах.

Отвечал Беседа и за сохранение под влиянием РФ Грузии. Его считают причастным причастен к дестабилизации ситуации в стране в 2008 и 2010 годах, а также к планам смещения Михаила Саакашвили с президентского поста. В частности, под руководством Беседы и нынешнего директора ФСБ Александра Бортникова была создана оппозиционная Саакашвили "Грузинская партия", которую финансировали из РФ.

Украинский "след"

Украина всегда была в приоритете работы 5 службы ФСБ. Генерал Беседа лично засветился в Киеве 20-21 февраля 2014 года, как раз во время Революции Достоинства. Именно 18-22 февраля на Майдане произошел силовой разгон протестующих с применением огнестрельного оружия.

По официальной версии, генерал ФСБ находился в Киеве для "проверки уровня защиты российского посольства". Однако считается, что именно Беседа мог координировать действия российского спецназа при расстреле активистов в центре Киева.

Сразу после этого 5 служба ФСБ гибридила во время оккупации Крыма и части Донбасса. Потом Беседа долго бодался за "освоение" оккупированных территорий с Асланбеком Дудаевым, в миру – Владиславом Сурковым, который их курировал от российской разведки. И отправил последнего в почетную отставку – генерировать замысловатые тексты про "глубинный народ".

Для контроля над всей экономикой ОРДЛО Беседой был приставлен смотрящий зиц-председатель – украинский "младоолигарх" Сергей Курченко, который наполнял карманы руководства ФСБ.

После 2014 года 5 служба также продолжила работать и на подконтрольных украинскому правительству территориях – как по сбору разведывательной информации, так и ведении подрывной деятельности и вербовки.

Помним и то, что вплоть до полномасштабного вторжения в Украине свободно себя чувствовали пророссийские политики и СМИ, финансируемые из РФ. Не удивительно, что многие из них нашли для себя убежище именно в России, где сейчас продолжают свою деятельность.

Не встречали цветами

По информации Главного управления разведки МО Украины (ГУР), руководителя 5 службы ФСБ после начала полномасштабной войны в Украине на определенный промежуток времени отстранили от выполнения своих обязанностей.

Дело в том, что 9 управление в Департаменте оперативной информации 5 службы ФСБ отвечает за работу по Украине, и поэтому первые провалы путинской "СВО" привели к поиску виноватых в первую очередь в этой спецслужбе.

Уже в марте 2022 года появилась информация об отправке под домашний арест (а затем и в СИЗО Лефортово) руководства 5 службы – все того же генерала Беседу и его заместителя, поскольку они отвечали за предоставление президенту РФ Путину информации о политических событиях в Украине перед полномасштабным вторжением. Но, судя по всему, опытный генерал смог реабилитироваться в Кремле, и сейчас вновь пытается вербовать украинских политиков и бизнесменов.

Также нельзя сказать, что ранее работа 5 службы ФСБ была неэффективной, поскольку Москве длительное время (при использовании различных методов) удавалось сохранять влияние на соседние государства.

На кону – миллиарды

Генерал Беседа нашел способы, как совмещать финансирование подрывной деятельности в Украине и обеспечение собственного благосостояния - чем и занимался все эти годы. А на финансирование операций влияния в Украине Кремль денег никогда не жалел.

К слову, среди причин отстранения Беседы от должности весной 2022 года называли и нецелевое использование средств, выделенных на операции и плохую развединформацию. Можно лишь догадываться, куда шли эти средства, поскольку семья генерала Беседы владеет недвижимостью на сотни миллионов рублей, а на самого Беседу оформлена 173-метровая квартира в Москве стоимостью более 100 млн. рублей. Не обделены элитной недвижимостью и родственники генерала.

Беседа – единственный из высшего руководства ФСБ, кто входит в касту российских миллиардеров – имеет семейную недвижимость и пай в дачном кооперативе "Петровские Сады" и "Некоммерческом партнерстве содействия развитию природоохранной зоны "Времена года". Этот абсолютно закрытый для остальных пайщиков кружок по интересам арендует побережье реки Злодейка в подмосковном поселке Акулово Одинцовского района. Поблизости располагается штаб-квартира Службы внешней разведки РФ.

Соседями Сергея Беседы являются такие "уважаемые" представители российского общества, как семья Аркадия Ротенберга, глава компании "Транснефть" Николай Токарев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, глава оборонно-промышленной компании "Ростех" Сергей Чемезов, экс-премьер-министр уже несуществующего (и так и непризнанного) Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Последний был задержан азербайджанскими спецслужбами и сейчас находится под арестом.

К слову, Варданян изрядно наследил и в Украине – против него введены санкции и он внесен в "Миротворец".

Все еще впереди

В открытом доступе находится идеальная биография "чекиста" Беседы - ФИО, дата рождения и места прохождения службы. Без указания тонкостей, которые могли бы навести на правильный след множественных кровников данного военного преступника. Ведь судя по вышеперечисленному, своей смертью он не умрет. По доброй ФСБшной традиции его может сбить машина, по канонам ГРУ – случайно выпадет из окна. Или, как сейчас модно, заиграется гранатой в самолете.

Всякое может случиться, как говорится – ходи и оглядывайся. А после заявлений украинской разведки оглядываться придется чаще.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".