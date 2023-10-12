Буданов назвал 'самого проблемного' для Украины генерала РФ и дал прогноз о продолжительности войны

Самым подлым, хитрым и опасным врагом для украинского народа и, в частности, службы государственной разведки в условиях полномасштабной войны является даже не кремлевский фюрер Владимир Путин, руководитель 5-й группы ФСБ Сергей Беседа. Именно он занимается активными разработками операций по нанесению ущерба Украине.

Об этом в интервью украинским журналистам рассказал глава ГУР Кирилл Буданов. Он указал, что вред, который он причинил нашему государству и народу, обязательно вернется к нему бумерангом.

"Беседа очень проблемный человек (для нас – Прим.) Он много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит", – рассуждает Буданов.

По словам главы украинской разведки, война с Россией может длиться еще не один год, поскольку у оккупантов хватит технических и экономических ресурсов для ее продолжения, как минимум, до 2025 года. Что касается человеческих ресурсов, то их, учитывая численность населения РФ, хватит намного дольше.

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"Другое дело, а готова ли Российская Федерация идти к верхнему пределу, к последнему? По факту, все они воюют мобилизованными, ощущают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений. Они, конечно, перекрывают эту нехватку сотрудничеством с Северной Кореей, но мы ведь перекрываем свою – сотрудничеством с США, Великобританией и всем цивилизованным миром", – обозначил Буданов.

По его словам, мир оказался не готов к войне такой интенсивности. И это, кстати, один из выводов, точно будут делать все страны после этого. Все будут пытаться наращивать свои арсеналы, чтобы не оказаться неподготовленными к эскалации таких масштабов в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Буданова, в нападении палестинских террористов ХАМАС на Израиль присутствует российский след, а длительная эскалация может повлиять на военную помощь Украине. Конфликты, которые могут казаться региональными, в действительности связаны между собой одними и теми же странами, что может свидетельствовать об угрозе глобальной войны.

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