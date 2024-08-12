Катастрофа войны Путина: Зеленский в новом обращении упомянул 'Курск' и коварные действия России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну-агрессора Россию нужно принуждать к миру, если уж диктатор Владимир Путин так хочет и дальше воевать. Украинский гарант подчеркнул, что то, куда движется РФ за время его президентства, является очевидным.

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Катастрофа подводной лодки "Курск", которая затонула ровно 24 года назад в Баренцевом море со 118 членами экипажа, стала символическим началом правления Путина. Теперь же другой Курск является финалом для него. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 12 августа.

"И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и какие-либо правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим", – заявил он.

На сегодняшней Ставке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил, что нашими Силами обороны контролируются около 1000 квадратных километров в Курской области. Это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по Сумщине.

"По состоянию на сегодняшний день и с 1 июня это уже почти 2100 обстрелов территории Сумской области. Поэтому наши операции – это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение пограничья от российских военных. Я благодарю всех наших солдат, сержантов и офицеров за смелость и за результативность действий", – подчеркнул глава государства.

Отдельно Зеленский поблагодарил каждого нашего подразделения, которое пополняет обменный фонд для Украины. Для нас принципиально вернуть всех наших людей из российского плена.

"Сегодня на Ставке поручено структурам, занимающимся обменами, – а это ГУР, СБУ и МВД, – максимально активно общаться с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять им, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас. В целом поручено представить четкую стратегию возвращения наших людей из российского плена. На следующей Ставке должен быть соответствующий доклад", – сообщил президент.

Также он рассчитывает, что министр обороны и все украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами касательно дальнобойности для Украины – речь идет о том, что нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия.

"Это то, что может значительно приблизить справедливое завершение этой войны, а также спасти тысячи жизней украинцев от российского террора. Вполне справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары. Российские военные аэродромы, русская логистика. Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести", – резюмировал Зеленский.

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