Каждая эвакуация – это проведение специальной операции. "Белый ангел" с Сумщины рассказал, как вывозит людей из-под российских обстрелов
Сергей работает в полиции Сумской области с 2001 года, сначала в криминальной милиции по делам детей, а после создания Нацполиции – в ювенальной превенции. В настоящее время входит в состав эвакуационных групп, которые вывозят гражданских из опасных районов области. Только за последние две недели группа Сергея эвакуировала 79 человек в безопасные места. Сергей рассказал OBOZ.UA, как проходит эвакуация мирного населения, почему люди не хотят уезжать, даже находясь под постоянными обстрелами. Также полицейский поделился эмоциями, которые испытывает во время каждой эвакуации.
– Сергей, расскажите о работе "Белых ангелов" на Сумщине.
– На Сумщине группы "Белые ангелы" только созданы, однако эвакуационные мероприятия продолжаются давно. Активная эвакуация началась весной текущего года и в каждом территориальном подразделении полицейские принимают в этом участие. Точное количество эвакуированных людей я не могу назвать. В конце августа, за последние полторы-две недели, только с моим участием было вывезено 79 человек.
– Люди сами просят об эвакуации? Как это происходит?
– Те люди, которых я эвакуировал, уезжали по собственному желанию. Обращались к старостам поселков, в полицию по поводу того, что они хотят уехать в более безопасные районы. И мы организовывали и проводили их эвакуацию. Заранее договариваемся с ними о приблизительном времени, когда будем уезжать. Они собирают вещи, документы. Мы приезжаем и производим эвакуацию. То есть отвозим или в пункт сбора (у нас в Сумах есть хаб, куда привозят эвакуированных), или если есть родственники, то мы к ним, если это возможно, отвозим. Бывают такие моменты, что даже по пути следования к этому хабу живут родственники.
Также эвакуировали людей с инвалидностью. Лежачим помогали собирать вещи, переносили их.
Уговаривать, как правило, приходится пожилых людей. Мы им разъясняем, в какой опасности они находятся и что есть возможность эвакуироваться. А они говорят, что всю жизнь прожили здесь, у них здесь хозяйство, и они никуда ехать не собираются. И это тяжело, потому что каждый человек – это каждая жизнь, и ты понимаешь, что, к сожалению, в какой-то момент, не дай Бог, но этого человека может не стать. Все это через себя пропускаешь. Трудно.
– Как вы с этим справляетесь?
– Как-то справляемся. Приходится с этим жить, что поделаешь.
– Учитывая обстановку, которая сейчас сложилась в Сумской области, как-то готовитесь к эвакуациям?
– У каждого выезда своя специфика и его "как по книге" нельзя проводить. Потому что в одних районах идут, например, минометные, артиллерийские обстрелы. В других районах КАБы летят, в третьих районах – управляемые дроны летают. И потому даже в одном населенном пункте в разных его частях нужно применить разную тактику.
– Вы попадали под обстрелы во время эвакуаций?
– Под дроны. И обстрелы были. Мы заехали в один из приграничных поселков, где-то километр-полтора от государственной границы, бабушка вышла, у нее сын с инвалидностью, лежачий. Мы подъехали, она говорит: "А я думала, что вас и не будет сегодня". Спрашиваем: "Почему?" Она отвечает: "Так нас же с 4 утра обстреливают и так жестко, я думала, вы не заедете, и сейчас стреляют". Но когда едешь, этого даже не слышно. Вывезли их, отвезли к дочери, все хорошо. Люди поблагодарили нас, а это самое главное – видеть то, что люди благодарны, и знать, что они не попадут под обстрел. Даже среди людей, которых мы эвакуируем, многие люди долгое время отказывались от эвакуации. А когда уже начало прилетать рядом с домом, просили их увезти.
– Принудительную эвакуацию вам уже приходилось проводить?
– Именно наши экипажи еще не выезжали в районы, где проводится такая эвакуация. Однако полицейские и до этого проводили и проводят разъяснительную работу с семьями, которые там остаются с детьми. И каждый день количество детей становится меньше, их вывозят. И это большой плюс, дети должны учиться, играть со сверстниками. И видеть солнце. А так они сидят по погребам-подвалам под постоянными обстрелами. Это большой стресс, это влияет на развитие, психику, здоровье ребенка. Поэтому дети должны проживать в более или менее безопасных местах.
А когда начинается обстрел, конечно, все прячутся в укрытия, которые у них есть. Никто не знает, куда может прилететь. Снаряды летят куда попало – в дома, в огороды, без разбора. Мирные населенные пункты достаточно сильно страдают от этого. У нас есть и раненые и погибшие, среди них – дети.
– Какая эвакуация вам особенно запомнилась?
– Я помню каждую эвакуацию. Каждая эвакуация запоминается чем-нибудь своим. Это не стандартная процедура, это чья-то жизнь.
Конечно, люди не хотят терять свое имущество, жилье. Однако люди выезжают и во время эвакуации обычно рассказывают, как они страдали от обстрелов, где прилетело, где у кого что разбило. Все свои моменты жизни проходили перед эвакуацией. Когда они это рассказывают, тогда я понимаю, зачем они покидают свое жилье, имущество и уезжают.
– Что вас в этой работе пугает больше всего?
– Кого-то не вытащить.
Когда ты этим занимаешься, о себе не думаешь, а пытаешься сделать как можно больше. Это все, этот весь, скажем так, стресс, все эмоции – уже после проведенных мероприятий. Возможно они приходят, возможно – нет. Однако когда ты работаешь, ты забываешь обо всем.
– Как часто вы проводите эвакуации?
– В зависимости от запросов и обстановки. Например, в один из поселков мы не могли заехать, поскольку, когда появляется любой чужой транспорт, начинается обстрел, в авто летят дроны. Этот вопрос мы решили через Красный Крест. Они заехали в это село, вывезли людей в более-менее безопасное место, мы перегружали людей, вывозили на хабы, возвращались обратно. Красный Крест снова брал людей и перевозил к нам. Таким образом и проводилась эвакуация.
Работают все: Красный Крест, ГСЧС, военные, полиция, местные администрации. Когда становится вопрос, что нужно вывозить людей, обсуждаются все возможные варианты и в ходе обсуждения ищем лучший. Предусматриваются запасные варианты, как поступать в случае изменения основного плана. То есть каждая эвакуация – это не просто так, как на такси подъехал, посадил человека и повез. Каждая эвакуация – это проведение специальной операции.