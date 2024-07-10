'Каждая гривна имеет большое значение': украинцев призвали присоединиться к сбору на Hummer для 41 бригады ВСУ. Видео

Не так давно украинская певица Jerry Heil объявила о сборе на приобретение 50 внедорожников Hummer для 41 отдельной механизированной бригады ВСУ. Однако для того, чтобы автомобили как можно скорее попали к воинам, нужно еще собрать значительную сумму средств.

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В Государственном бюро расследований напомнили о сборе средств и призвали всех неравнодушных украинцев присоединиться и помочь воинам, продолжающим героически бороться с врагом. Этот сбор критически важен для бойцов, чтобы бригада и дальше оставалась на шаг впереди от врага. Поэтому каждая перечисленная гривна имеет большое значение.

Воины 41-й отдельной механизированной бригады активно защищают нашу страну в районе Часова Яра, который является одной из самых горячих точек фронта. Бойцы бригады всегда выполняют свои задачи качественно и профессионально и, в связи с высокой интенсивностью боев, постоянно нуждаются в дополнительном автотранспорте и поддержке.

"Обращаемся ко всем, кому небезразлично будущее страны – присоединиться к сбору и внести свой вклад в повышение боеспособности 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Каждая гривна имеет большое значение!" – отметили в ДБР.

Присоединиться к сбору средств могут все, у кого есть возможность и желание приблизить победу и поддержать тех, кто сейчас стоит на защите нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Сделать это можно по реквизитам:

https://send.monobank.ua/jar/AEkqt2RDoa

Ранее сообщалось, что после российского ракетного удара по киевской больнице "Охматдет" сбор средств на помощь медучреждению организовал венгерский политик Петер Мадяр – главный оппонент премьер-министра страны Виктор Орбан. Также он анонсировал, что утром 10 июля приедет в Украину.

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