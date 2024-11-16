Каждая история сложная, некоторых агрессор хотел забрать в армию: в Украину из оккупации вернули еще 15 детей

Из временно захваченных войсками России территории удалось вернуть еще 15 детей. Они выехали из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей с помощью благотворительной организации Save Ukraine в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back.

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Об этом сообщил руководитель Save Ukraine Николай Кулеба на своем канале в Telegram в пятницу, 15 ноября. Двум ребятам россияне вручили повестки на службу в своем оккупационном войске.

На Instagram-странице Bring Kids Back отметили, что история каждого ребенка является свидетельством ужасов войны, исполненной потерь, боли и невероятных испытаний. "Однако их стойкость и храбрость продолжают вдохновлять всех нас", – говорится в сообщении.

Кулеба также рассказал несколько историй детей, которые были вынуждены жить в оккупации. Молодая мама Виталина рожала, когда войска РФ вошли в ее поселок. Чтобы оккупанты не забрали ребенка, женщина была вынуждена получить российский паспорт и оформить документы РФ на малыша.

Маричка в оккупированном городе вынуждена была ходить в русскую школу, говорить там только на русском и учить стихи о "величии РФ". "А когда девушке исполнилось 18, россияне поставили ее перед выбором: или ты становишься "русской" или "берешь воду и идешь на Украину пешком", – рассказал он.

Также из оккупации удалось вернуть семью из Херсонщины. Дом Елены полностью затонул после подрыва россиянами Каховской ГЭС, под водой оказалось все нажитое родителями имущество и домашние животные. "Девушка до сих пор с ужасом вспоминает их крик, когда они беззащитные пытались спастись. Решение выезжать было принято ради сына, который начал впадать в депрессию", – рассказал руководитель организации.

17-летнему Кириллу, которому также удалось выехать, россияне вручили повестку – зашли в его дом без стука и просто поставили перед фактом, что теперь он как новоиспеченный гражданин России служит их армии.

Служба в армии оккупантов грозила и сыну Екатерины, поэтому женщина сделала все возможное, чтобы спасти его и вывезти на территорию, подконтрольную Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце сентября еще 9 наших детей в возрасте от 13 до 17 лет вернулись из оккупации. Некоторые из них имеют инвалидность и тяжелые болезни.

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