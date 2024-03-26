'Каждую гадюку задокументировали': Малюк рассказал, сколько агентурных сетей ликвидировала СБУ в 2023 году

Служба безопасности Украины за 2023 год ликвидировала 47 агентурных сетей, которые работали против национальной безопасности нашего государства. В состав таких групп входили предатели разного "калибра": от действующих нардепов до представителей Сил обороны.

Об этом глава СБУ Василий Малюк сказал в интервью в эфире телемарафона на телеканале ICTV. В качестве примера он привел ликвидацию сети в Киевской области, участники которой, выполняя задание ФСБ, прошли курсы операторов боевых дронов и планировали уничтожить систему Patriot.

Они приобрели дроны и уже готовили диверсию, однако сотрудники СБУ успели задержать их. А другая группа, которую тоже разоблачили правоохранители, действовала в Одесской области. Ее члены собирали и передавали врагу информацию, а также организовывали ракетные удары. Куратор сети находился на территории Приднестровья, однако СБУ удалось выманить его на подконтрольную Украине территорию для задержания.

"Я называю это настоящими "гадюшниками" и каждую такую гадюку мы должны задокументировать – выявить всех, всю сеть, а не единоличного госпредателя", – сказал Малюк.

Он отметил, что хоть у россиян и сильные спецслужбы, однако СБУ обыграла их по всем ключевым направлениям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сотрудники СБУ задержали "крота" ФСБ, который, по информации следствия, пытался устроиться в полицию. Это ему было нужно, чтобы шпионить за "Гвардией наступления" и подразделениями ВСУ

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