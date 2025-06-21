'Каждый день может стать последним'. В ВСУ показали, как уничтожают оккупантов по всей линии фронта. Видео

Украинские военнослужащие продолжают систематически уничтожать личный состав российской оккупационной армии. Защитникам удается поражать вражеские силы даже в защищенных конструкциях.

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Сокращать численность путинской армии бойцам ВСУ помогают дроны. Об этом в Telegram сообщил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

По его словам, несмотря на численное преимущество врага, украинским воинам удается точечно поражать позиции и скопления россиян, его живую силу и тайники по всей линии боевого столкновения. Благодаря технологиям, благодаря профессионализму каждого военнослужащего враг ежедневно несет огромные потери.

Павлюк подчеркнул, что украинцы продолжают сражаться, в то время как каждый день для врага может стать последним. Генерал-лейтенант продемонстрировал работу воинов 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады и 225-го отдельного штурмового полка.

Стоит отметить, что на одном из видео показано, что российские оккупанты пытались спрятаться в трубах канала Северский Донец – Донбасс. Однако украинские войска обнаружили врага и нанесли эффективное огневое поражение.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ ударили по месту хранения техники армии РФ на Донбассе. Оккупанты располагались в селе Большая Шишевка Шахтерского района Донецкой области. На пораженном защитниками объекте хранилась техника 24 бригады Спецназа армии РФ в/ч 55433.

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