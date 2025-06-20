ВСУ ударили по месту хранения техники армии РФ на Донбассе: не уцелело ничего. Фото

Украинские защитники разнесли ангары с российской военной техникой на Донбассе, которые располагались в селе Большая Шишевка Шахтерского района, находящегося под временным контролем "ДНР". "Прилет" оккупанты получили ночью, удар пришелся точно в цель.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал Supernova+. Автор канала также опубликовал соответствующие фото.

Согласно сообщению, Вооруженные силы Украины поразили место хранения военной техники захватчиков. И, как видно из кадров, украинские защитники нанесли прицельный удар.

На складе хранилась техника 24 бригады Спецназа армии РФ в/ч 55433. Об этом сообщили российские паблики.

Как отмечается, "прилет" произошел ночью 18 июня. В результате сгорели 10 автомобилей и 6 грузовиков с оборудованием на них. В соседних домах повылетали окна. Гражданские не пострадали.

Оккупанты отметили, что ВСУ попали в ангар беспилотником типа "Крыло".

Уничтожение вражеских складов свидетельствует об отличной работе украинской разведки. Однако, оккупанты не верят очевидным фактам и ищут среди своих того, кто сдал координаты.

Автор канала Supernova+ приводит слова одного из Z-блогеров, который подозревает в утечке информации лиц из командного состава армии РФ.

"Командиры всех уровней бегают: кто? Как? Откуда? Ищут крысу, в общем кто сдал координаты. И только надо искать не среди подчиненных, а среди начальства. Я знаю, кто это сделал", - пишет Z-блогер.

В комментариях пользователи смеются, что теперь они заинтригованы, кто же все-таки сдал координаты. Выдвигают свои версии, больше всего сторонников того, что это сделала Татьяна Монтян.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ночью 20 июня ВСУ поразили дронами место базирования оккупантов во временно оккупированном Токмаке на Запорожье. Под удар попали российские операторы БпЛА.

Этой же ночью мощный взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе. Поражена стоянка российской военной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!