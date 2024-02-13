'Каждый должен защищать дом': в армии Израиля прокомментировали планы усилить мобилизацию

В Армии обороны Израиля Цахал прокомментировали намерения усилить мобилизацию. Там отметили, что каждый должен быть готов защищать свой дом, а ввиду продолжения боевых действий существует насущная необходимость привлекать в армию больше людей.

Такое заявление озвучил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви, пишет The Times of Israel. На брифинге для печати он заявил, что армия всегда искала призывников и военнослужащих "из всех слоев израильского общества", не принуждали к службе только ультраортодоксальных евреев.

"В эти сложные дни ясно одно: каждый должен быть призван защищать свой дом", – подчеркнул Халеви.

"Сейчас другой период, и то, что было раньше, нужно переосмыслить. Сейчас мы принимаем решение о немедленном призыве, чтобы пополнить наши ряды, учитывая продолжение боевых действий", – отметил он.

По словам начальника штаба, нынешняя война в Израиле показала необходимость перемен. Халеви отметил, что у страны есть историческая возможность расширить источники рекрутирования, ведь потребность в этом очень велика. СМИ предположили, что он, вероятно, имел в виду ультраортодоксальный и арабский секторы.

"Мы будем знать, как выработать решения и условия – правильные для каждого населения, которое присоединится к этой благородной миссии", – отметил начальник штаба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее The Times of Israel сообщило, что план ЦАХАЛа расширить мобилизацию вызвал резкий негатив среди законодателей коалиции. Многие выразили обеспокоенность, что это решение повлияет на широкую общественность, тогда как члены ультраортодоксального сообщества остаются преимущественно освобожденными от призыва.

– Американская разведка сообщила Конгрессу США, что Израиль ухудшил боевые возможности ХАМАСа, но не близок к уничтожению этой группировки. Именно это основная военная цель израильского правительства.

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